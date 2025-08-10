

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılacağı yönündeki iddialara kesin yanıt verdi. Tunç, terörle mücadelede “Pazarlık süreci” olmadığını ve atılacak adımların milletin hassasiyetleri gözetilerek planlandığını belirtti. Şehit ailelerinin mağdur edilmesinin söz konusu olmayacağını söyledi.

Terörsüz Türkiye süreci ve anayasa değişikliği

Tunç, terörle mücadelede Türkiye’nin önemli bir süreci yaşadığını ifade etti. Bu sürecin kalıcı olması gerektiğini vurgulayarak, darbecilerin yazdığı mevcut anayasadan tamamen kurtulmak için yeni anayasa çalışmaları yürütüldüğünü aktardı. Mecliste uzlaşma zemini arandığını ve Türkiye Yüzyılı için sivil temelli anayasa hedeflendiğini açıkladı.

Terörle mücadelede koordinasyon ve başarı

Bakan Tunç, terörle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun sağlandığını, Cumhurbaşkanı’nın iradesiyle devlet politikası haline gelen sürecin başarıyla ilerlediğini kaydetti. Silahların bırakılması ve terör örgütünün sona erdirilmesi için hassas adımların atıldığını dile getirdi. Bu sürecin milletin huzuru için kritik olduğunu belirtti.

Meclisteki çalışmalar ve yargı reformları

TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokratikleşme Komisyonu’nun terörle mücadele ve demokratikleşme sürecinde önemli görevler üstlendiğini söyledi. Ayrıca, yargı reformu strateji belgesinin uygulamaya geçirildiğini ve 264 hedefle adalet sisteminin güçlendirildiğini anlattı. Davaların hızlı sonuçlanması ve yargıya güvenin artırılması için yeni reform paketleri hazırlanıyor.

Aile hukuku ve boşanma davalarında reformlar

Tunç, aile hukuku alanında sorunların çözümü için Meclis’e sunulacak reform paketinden bahsetti. Boşanma davalarının uzun sürmesinin kadınları mağdur ettiğini, aile arabuluculuğu uygulaması ile bu sürecin hızlanacağını belirtti. Boşanma öncesi arabuluculuğun yaygınlaşmasının aile içi sorunları azaltacağını vurguladı.

Nafaka ve yargıya erişim çalışmaları

Nafaka davalarında hakkaniyete uygun çözümler arandığını, mağduriyetlerin önüne geçmek için alternatif düzenlemeler yapılacağını söyledi. Ayrıca, dijitalleşme ve yapay zekanın adalet sisteminde kullanılmasının, vatandaşların yargıya erişimini kolaylaştıracağını açıkladı.

Ortaklığın giderilmesi ve kira davalarında arabuluculuk

Ortaklığın giderilmesi ve kira davalarında arabuluculuğun önemli bir çözüm olduğunu aktardı. Bu yöntemle birçok uzun süren dava çözüldü. Tebligat sorunlarının da giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Öcalan’ın serbest bırakılması iddialarına net tavır

Tunç, Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılacağı iddialarını kesin bir dille reddetti. “Pazarlık ya da al-ver süreci yok” dedi. Terör örgütünün silahlarını bırakması ve fesih işlemlerinin ardından atılacak adımların milletin hassasiyetleri gözetilerek planlandığını, şehit ailelerinin asla rencide edilmeyeceğini söyledi.

Adalet dersinin müfredata eklenmesi

Adalet dersinin müfredata eklenmesiyle ilgili çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğünü ifade etti. Adaletin temelden öğretilmesinin önemine değinerek, bunun ilkokuldan itibaren verilmesi gerektiğini belirtti.