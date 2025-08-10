Basketbol Süper Ligi takımlarından Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Henüz resmi bir sponsor bulunmamasına rağmen transfer hareketliliğini sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, önemli isimleri kadrosuna kattı.

Yeni teknik direktörle güçlendiler

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde Trabzonspor'u şampiyon yapan Faruk Beşok, Karşıyaka'nın başantrenörü olarak göreve başladı. Beşok’un raporları doğrultusunda yapılan transferlerle takım güçlendirildi.

Kadroya önemli isimler katıldı

Karşıyaka Basketbol, Samet Geyik, Egemen Güven, Ege Özçelik, Chris Chiozza ve Mike Moore gibi deneyimli oyuncuları transfer etti. Ayrıca iç transferde de Mert Celep’le anlaşarak kadrosunu korudu.

Sponsor görüşmeleri devam ediyor

Futbol tarafında transferlerin büyük bölümü tamamlanan Karşıyaka, basketbol takımına da yatırım yapmaya devam ediyor. Görüşülen sponsorun anlaşması halinde takviyeler hız kazanacak.

Yeni sezon hazırlıkları başladı

Son yapılan sağlık kontrollerinin ardından Karşıyaka, resmi olarak yeni sezon hazırlıklarına start verdi. Takım, güçlü bir kadro ile lige iddialı girmeyi hedefliyor.