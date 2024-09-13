Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli Valiliği ziyaretinde, Türkiye gündeminde geniş yankı uyandıran Narin Güran cinayeti ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, Narin Güran’ın cinayetinin ülke genelinde büyük bir etki yarattığını ve devletin tüm imkanlarını seferber ederek cinayet soruşturmasını başlattığını belirtti.

Narin Güran'nin ölümüne ilişkin açıklamalar

Narin Güran’ın cesedinin bulunması için yapılan çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Bakan Tunç, “Narin kızımızın cansız bedenine ulaşıldı. Bu süreçte 91 doku örneği toplandı ve bu örnekler İstanbul ve Diyarbakır Adli Tıp Kurumlarında inceleniyor. İncelemelerin zaman alacağını biliyoruz ve bu sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum” dedi.

Soruşturmanın gizliliğine dikkat çekerek, medyada ve sosyal medyada yapılan değerlendirmelerin soruşturmanın selameti açısından sakıncalı olabileceğini belirten Bakan Tunç, “Soruşturma gizli olup, ifadelerin basında yer alması adli sürecin etkinliğini olumsuz etkileyebilir. Adaletin yerini bulması ve Narin Güran’ın katillerinin en ağır cezayı almasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin açıklamalar

Bakan Tunç, Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’nin durumuyla ilgili olarak da önemli açıklamalarda bulundu. Ayşenur Ezgi’nin Türkiye vatandaşı ve insan hakları savunucusu olduğunu vurgulayan Tunç, “Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesiyle ilgili elimizde bulunan delilleri uluslararası platformlara taşıyacağız. İç hukuktan kaynaklanan yetkilerimizi kullanarak, suçu işleyenlerin cezalandırılması için gerekli soruşturmaları başlattık” dedi.

Bakan Tunç, uluslararası anlamda yakalama kararları çıkaracaklarını ve Ayşenur Ezgi’nin dosyasının uluslararası adalet mekanizmalarına sunulacağını belirtti. “Ayşenur’un dosyasını uluslararası ceza mahkemesinde devam eden soruşturmaya dahil edeceğiz ve insan hakları konseyine başvurarak rapor düzenleyeceğiz. Ayrıca, uluslararası yakalama kararlarını acil olarak çıkaracağız” şeklinde ekledi.

Cenaze töreni ve devam eden işlemler

Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi Türkiye’ye getirildi ve İstanbul’da otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra İzmir’e gönderileceği belirtildi. Cenaze töreninin Didim’de gerçekleştirileceğini ifade eden Bakan Tunç, “Otopsi işlemleri bu akşam tamamlanacak. Cenaze töreni yarın Didim’de yapılacak ve Ayşenur’u ebediyete uğurlayacağız” dedi.