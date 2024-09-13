Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, bir fabrikada çalışan 4 işçi, doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenerek hastanelik oldu. Olay, 14 Eylül 2024 Cumartesi günü saat 14.30 sıralarında Acısu Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerindeki bir fabrikada gerçekleşti.

Olayın ayrıntıları

Fabrikada meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi, işçilerin ani bir şekilde mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamasına yol açtı. Çalışanların sağlık durumunun ciddiyetini fark eden diğer işçiler, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. İhbar üzerine sağlık, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

İşçilerin sağlık durumu iyi

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, zehirlenme belirtileri gösteren işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Daha sonra, durumları değerlendirilmek üzere hastaneye kaldırıldılar. Yapılan kontrollerin ardından, işçilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve herhangi bir hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.