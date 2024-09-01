İstanbul Kadıköy’de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e yapılan fiziksel saldırı, toplumda büyük bir üzüntü yarattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı şiddetle kınayarak İşçimen’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Tunç, “Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, söz konusu olayın yargı camiasını derinden etkilediğini belirtti ve olayla ilgili yürütülen adli sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. Saldırı sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın, olayın aydınlatılması ve sorumluların adalet önüne çıkarılması açısından önemli olduğunu ifade etti.