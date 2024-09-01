İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 93’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapsamında kente gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ağırladı.

İmamoğlu: “Başarılar diliyorum”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’a yeni dönemde başarılar dileyerek, “Merhaba ve hayırlı olsun. İzmir Fuarı, 93’üncü yılında asırlık bir çınar olarak Cumhuriyetimizin önemli eserlerinden biri. Fuara ilk geldiğimde çocuk yaşta İzmir’i ziyaret etmenin anısını yaşıyorum. Başarılı bir fuar geçirmenizi diliyorum” dedi.

Tugay: “İş birliklerimiz devam edecek”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, İmamoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Varlığınız bize güç veriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aldığımız yardımlar için teşekkür ediyoruz. İş birliklerimiz devam edecek ve sizin deneyimlerinizden faydalanacağız. 93’üncü fuarımız uluslararası kimliğiyle önemli bir yer taşıyor ve her geçen yıl güçlenmesi için çalışıyoruz” dedi.

Görüşmede CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, çeşitli belediye başkanları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de hazır bulundu.