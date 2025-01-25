Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir’in toplumsal değerlerine katkı sunanları onurlandıran İz Bırakanlar Ödül Töreni'nde, Meryem Ana Evi nöbetiyle “Direnişin İz’i” ödülüne layık görüldü. Sengel, ödülünü İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi’nin elinden aldı.

Direnişin temsilcisi: Başkan Sengel

İZ Gazete tarafından düzenlenen ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ve diğer İzmirli siyasetçiler, sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı. Başkan Ceritoğlu Sengel, ödülünü kabul ederken, Türkiye’nin dört bir yanında süren direnişlere dikkat çekti. Sengel, “Bu ödül, sadece Efes Selçuk halkının direnişi değil, Türkiye’nin her yerinde direnenlerin ödülüdür” dedi.

Direnişin gücü ve birliği

Başkan Ceritoğlu Sengel, konuşmasında Türkiye’nin farklı bölgelerinde doğa, kadın hakları, özgürlük ve adalet için direnenleri anarak, “Bu ödül tüm direnenleri sembolize ediyor. Hep birlikte kazandığımızda gerçek kutlamayı yapacağız” dedi.