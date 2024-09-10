Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada, “Soruşturmanın selameti için CMK'nin 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır” ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınmayan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmaya getirilmiş olan yayın yasağının, dün Radyon ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, kaldırıldığını açıkladı.

Yayın yasağının kaldırılmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, soruşturmayla ilgili yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı. Altun, Narin Güran cinayeti soruşturmasında gizlilik kararının devam ettiğini bildirdi.

“Yayın yasağı” ile “soruşturmada gizlilik kararı” sürekli karıştırılan kavramlar. Yayın yasağı, soruşturmayla ilgili yayım yapılıp yapılmayacağını içeren bir kavramken, gizlilik kararı ise adli olarak soruşturmanın güvenliğini tanımlayan bir kavram.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da soruşturma aşamasındaki işlemlerin gizli tutulmasını içeren CMK'nin 157. maddesi hatırlattı.

Tunç, Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemlerinin sürdüğünü anımsatan Tunç, Güran'ın ölümüne sebep olan ya da olanların bulunması için elde edilen tüm delil ve bulguların değerlendirildiğini ifade etti.

"Soruşturmanın selameti için CMK'nin 157. maddesi uyarınca soruşturma evresindeki işlemlerin gizli olduğu unutulmamalıdır" uyarısında bulunan Tunç, şunları kaydetti:

“Kamuoyunun haber alma hakkı kapsamında soruşturma süreciyle ilgili bilgiler, CMK'nin 157. maddesi de dikkate alınarak resmi makamlarımızca açık ve şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında soruşturmanın gizliliğine zarar verecek dezenformasyon içeren ifadelere yer verildiği görülmektedir. Soruşturmanın etkin bir şekilde yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından herkesin hassas davranması gerekmektedir. Kimsenin şüphesi olmasın, Narin evladımızı canice katledenler, adalet önüne çıkarılacak ve hesap vermeleri sağlanacaktır.”