Diyarbakır’da sekiz yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesinde sır perdesi hâlâ tam olarak aralanamadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin son durumu paylaştı. Tunç, yaptığı açıklamada “Kimsenin şüphesi olmasın karanlıkta hiçbir şey kalmayacak. Birtakım kamera görüntüleri var. Soruşturma gizli tabii ki... Gizlilik kapsamında özellikle teknik verilerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Bağlar ilçesi Tavşanlı kırsal Tavşanlı Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta öğle saatlerinde Kur’an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde, çuval içerisinde ve üzeri taşla örtülü şekilde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında otomobilinde Narin’ Güran’a ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile yenge Hediye Güran’ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

"Kamera görüntüleri TÜBİTAK'a gönderildi"

Soruşturmayla ilgili bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Sorgu aşamasında 12 tutuklu var, üç adli kontrol var. 27'si şüpheli olmak üzere 268'nin kişinin ifadesi alındı. DNA tespitleri var. Kriminal incelemeler var. HTS kayıtları var, geriye dönük kayıtlar inceleniyor. Baz çakışmaları tespit ediliyor. Bir takım tespit edilen kamera görüntüleri var. TÜBİTAK'a gönderildi. Ses ve görüntü anlamında elde edilen görüntülerle ilgili çalışma yapılıyor” dedi.

“Katiller en ağır cezaya çarptırılacak”

Soruşturma gizli yürütüldüğünü savunan Tunç, “Gizlilik kapsamında kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu. İfadelerden yola çıkılarak yorumlar, tespitler yapılabiliyor. Farklı yorumlara neden olacak yorumlardan kaçınmak gerekiyor. Narin kızımızın katilleri mutlaka bu soruşturma kapsamında tespit edilecek. Yargılama neticesinde katil veya katilleri hesap verecek. Bir daha bu tür elim olayların ülkemizde olmaması için gayret göstermeliyiz. Katil ya da katiller en ağır cezaya çarptırılacak. Sonuna kadar takipçisi olacağız” diye konuştu.