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Nazillispor'un yeni teknik direktör arayışında sona yaklaştığı, takımı Menemen FK maçında tribünden izleyen Aydınlı teknik direktör Recep Özçelik ile temas kurulduğu iddia edildi. Özçelik’in, Nazillispor’un başına geçme ihtimali kulislerde konuşulmaya başlandı.

Yönetim kurulunun, genç teknik adamın performansını yetersiz bulduğu ve ayrılık kararını Kılıç’a ileteceği belirtiliyor.

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta sezona kötü bir başlangıç yaparak 4 maçta galibiyet alamayan Nazillispor , teknik direktör değişikliği hazırlığında. Sezon başında Yüksel Yeşilova’nın yerine göreve getirilen Özkan Kılıç ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

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