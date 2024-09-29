Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı devam eden Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu ile seyahat süresinin 57 dakika olacağını söyledi. Uraloğlu; İstanbul, Sakarya, Bursa, Ankara, İzmir gibi illerde 324 kilometrelik yeni raylı sistem hattı planladıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattında incelemelerde bulundu. Türkiye genelinde kent içi raylı sistem hattı uzunluğunun 434 kilometreye ulaştığını açıklayan Uraloğlu, “22 kilometresi İstanbul'da olmak üzere Kocaeli ve Bursa'da 79.4 km kent içi raylı sistem hattının yapımına da bir taraftan devam ediyoruz. İstanbul, Sakarya, Bursa, Ankara, İzmir, Samsun, Trabzon ve Konya olmak üzere sekiz ilimizde 324.1 kilometrelik yeni hattın yapımını da planlıyoruz" dedi.

Planladıkları 324.1 kilometrelik yeni raylı sistem hattı içinde İzmir'i de sayan Uraloğlu, detay vermedi.

Gayrettepe-Halkalı arası 57 dakika

Uraloğlu, “Halkalı- İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir Metrokent-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat etmeye başlayacağız. Aslında biz bu kesimi de bitirdiğimizde tamamı yer altında olan metro sınıfında; Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından biri olacak 69 km’lik bir ringi tamamlamış olacağız. Tam 69 km yer altından tünelle metroyla seyahat etmiş olacağız. Şu anda vatandaşlarımıza hizmet sunan 37.5 km uzunluğundaki Gayrettepe- İstanbul Havalimanı ve yapım çalışmaları devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı metrolarının oluşturduğu bu ring hattımız sayesinde hattımızın en uç noktalarındaki Gayrettepe ile Halkalı istasyonları arasında seyahat eden bir yolcu 1 saatten kısa bir sürede 57 dakikada yolculuğunu tamamlayabilecek” diye konuştu.

“Betonarme imalatlarının yüzde 99'unu tamamladık”

Projede gelinen son durumu da anlatan Bakan Uraloğlu, “Projemizin son durumunu da özetleyecek olursak, ana hat tünellerinde, 6.60 metre çapında 8 adet TBM kullanarak ki, bu Türkiye’de bir şantiyede en yüksek sayıdır, toplam 55 bin 600 metrelik hat tünelini tamamlayarak tünel kazılarını bitirdik. Tünel kaplama betonlarında ise yüzde 99 seviyesindeyiz. İstasyonlarda, makas yapıları ve servis istasyonlarındaki inşaat çalışmalarında betonarme imalatlarının yüzde 99’unu tamamladık. Yüzde 99 bitti demektir. İstasyonlarının ince inşaat işlerinde yüzde 75 ilerleme kat ettik. Hat tünellerinde ise hat üst yapısı/demiryolu imalatlarını yüzde 99 oranında tamamladık. Proje genelinde elektromekanik işlerindeki çalışmalarda ise yüzde 70 oranında ilerleme kat ettik. Şu anda yapımları devam eden İbn Haldun Üniversitesi durağı, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı İstasyonlarında ince işler, peyzaj çalışmaları ve elektromekanik imalatlarımız devam ediyor” dedi.

Uraloğlu, yapımı devam eden ve planlanan projeler hayata geçtiğinde ülke genelinde 837.5 kilometre kent içi raylı sistem hattı inşa edilmiş olacağını söyledi.