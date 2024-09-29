Özellikle dizi ve film içeriklerine erişimdeki kısıtlamalar, insanların bu içeriklere hızlı, kolay ve istedikleri zaman ulaşabilme arzusu, dijital medya platformlarının doğmasına zemin hazırladı. Netflix gibi global örneklerin ardından, dünya genelinde dijital platformlara yönelik talep hızla arttı.

Dijital platformların kuruluş nedenleri

Talebe Dayalı İçerik Erişimi (VOD - Video On Demand): Geleneksel televizyon yayınlarında kullanıcılar, belirli bir programı ya da diziyi izlemek için belirli bir saati beklemek zorunda kalıyordu. Dijital platformlar, talep üzerine içerik sunarak kullanıcıların istedikleri zaman, istedikleri yerde dizi ve film izlemelerine olanak tanıdı. Reklamsız Deneyim: Televizyon yayınlarında sıkça görülen reklam araları, izleyici deneyimini kesintiye uğratıyordu. Dijital platformlar, abonelik temelli modelleriyle reklamsız bir izleme deneyimi sunarak izleyicilere daha rahat bir içerik tüketme olanağı sundu. 3. evimiz hayatımızda nasıl etkiler yaratır? Orijinal İçerik Üretimi: Dijital platformlar, sadece mevcut dizi ve filmleri sunmakla kalmayıp, aynı zamanda platforma özel orijinal içerikler üretmeye başladılar. Bu içerikler, kullanıcıların platforma olan bağlılığını artırdı ve dijital platformların geleneksel medya karşısında rekabet gücünü yükseltti. Global Erişim ve Çeşitlilik: Dijital platformlar, sınırları ortadan kaldırarak global izleyicilere ulaşma imkanı sundu. İnsanlar, farklı ülkelerin yapımlarını izleme fırsatı buldu. Bu durum, dizi ve film endüstrisinde çeşitliliği artırdı ve daha geniş bir izleyici kitlesine hitap etti.

Türkiye’nin İlk Dijital Platformu: BluTV

Türkiye’nin dizi ve film odaklı ilk dijital platformu BluTV, 2016 yılında kuruldu. BluTV, Türkiye’de dijital içerik tüketimine öncülük eden bir platform olarak dikkat çekiyor. Platform, yerli ve yabancı birçok dizi ve filmi kullanıcıların beğenisine sunarak, abonelik sistemiyle hizmet veriyor. Aynı zamanda BluTV, orijinal içerik üretimi konusunda da aktif bir rol üstlenerek, Türkiye'nin dijital medya sektörüne önemli katkılar sağladı.

BluTV’den sonra PuhuTV de benzer bir modelle dijital dizi ve film platformu olarak kullanıcıların karşısına çıktı. Bu platformlar, Türkiye’deki televizyon dizilerinin dijital ortamda izlenmesine olanak tanımanın yanı sıra, platforma özel yapımlar da üreterek geniş bir izleyici kitlesine hitap etmeye başladı.

Türkiye’de dijital platformların geleceği

Türkiye’de dijital platformlara olan ilgi giderek artıyor. BluTV ve PuhuTV gibi yerli platformların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi global platformlar da Türkiye pazarında etkin bir şekilde yer alıyor. Platformlar, kullanıcıların artan talebine cevap verebilmek için içerik çeşitliliğini artırmak ve yerli yapımlara daha fazla yatırım yapmak konusunda büyük bir yarış içerisinde.