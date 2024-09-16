Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kişisel verilerin resmî kurumlardan çalınma iddiasıyla ilgili konuştu. Önceki günlerde “bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edildiğini” itiraf eden Uraloğlu, “Böyle bir açıklamamız olmamıştır. Buradan söylüyorum, geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış konuyu yıllar sonra gündeme getirip, güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir” dedi.

Veri hırsızlarının, resmî kurumlarda kaydı olan 108 milyon kişinin tüm kimlik bilgileri ile ikamet adresi ve cep telefonu numarasını içeren bilgileri çaldığı ortaya çıktı. FreeWeb Turkey’den Ali Safa Korkut’un haberine göre hırsızlar verileri “Yenilenmiş TC”, “Adres”, “101m” ve “GSM (iki tane)” isimli beş farklı Google Drive dosyasında topladı.

Dosyalarda kişilerin ad, soyad, T.C. kimlik numarası, aile sıra numarası, birey sıra numarası, doğum tarihi, doğum yeri, nüfusa kayıtlı oldukları il, ilçe ve köy, medeni durum, ölüm tarihi, ikamet adresi ve cep telefonu numaraları bulunuyor. 108 milyon kişiye ait TC kimlik numarası, 82 milyon 322 bin 190 kişinin ikamet adresi ve 134 milyon 817 bin 279 cep telefonu numarası dosyalar arasında.

Verileri korumakla yükümlü olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), verileri koruyamadığını kabul ederek Google’dan yardım istediği belirtildi.

BTK’ye bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi tarafından Google şirketine gönderilen 29 Temmuz ve 3 Eylül tarihli iki ayrı yazıda “Bu konudaki hızlı yanıtınız, etkilenen kullanıcıların bütünlüğünü ve güvenliğini korumak açısından büyük önem taşımaktadır” denildi.

Uraloğlu: "Pandemide bazı bilgilerin elde edilmiş olduğu doğru"

11 Eylül’de Beştepe’de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kişisel verilerin resmî kurumlardan çalınıp çalınmadığı konusunda bir soruyu yanıtladı.

İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri bulunmadığını kaydeden Uraloğlu, pandemi döneminde Sağlık Bakanlığı sisteminden kaynaklı bir sızıntı yaşandığını itiraf etti. Uraoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu pandemi sürecindeki hatırlarsınız, sağlık sisteminden bir sızıntıdır. Onun haricinde yok. İnsanların güncel verilerinin çalındığıyla ilgili bir veri yok. Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru. O süreçte o maalesef önlenemedi.”

Bugünkü açıklamasında inkâr etti: "Kimse haber yapmasın"

Bakan Uraloğlu konuyla ilgili bugün tekrar açıklama yaptı. Evrensel Posta Birliği Bölgesel Strateji Forumu’nun ardından basın mensuplarının “kişisel verilerin sızdırıldığı” iddialarına ilişkin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, söylenilen sözün cımbızla çekildiği savunarak basın ve medya kuruluşlarına “habercilik” konusunda talimat verir gibi konuştu.

Uraloğlu, “Çok net söylüyorum, kimse ortalığı bulandırmasın. Söylenilen bir sözü cımbızla çekip sanki 'Türkiye'de insanların güvenliğiyle ve verileriyle ilgili çalınmış güncel şeyler vardır' diye kimse haber yapmasın, şu anda öyle bir gündem yoktur” dedi.

11 Eylül Çarşamba günü “Pandemi sürecinde bazı bilgilerin maalesef belli şekliyle elde edilmiş olduğu doğru” diyen Uraloğlu, bugün “Böyle bir açıklamamız olmamıştır” ifadesini kullandı. Uraloğlu, şöyle devam etti:

“Buradan söylüyorum, geçmişte olup da konuşulmuş, kendi içinde tartışılmış konuyu yıllar sonra gündeme getirip, güncel bir konuymuş gibi sunulması asla doğru değildir. Bununla ilgili de ayrıca başka bir şey söylenmesine gerek yok. Türkiye'de şu anda kişisel verilerin çalınmasıyla ilgili asla bir gündem yoktur. Siz de lütfen böyle bir gündem oluşturmayın.”

KVKK: Hâlihazırda soruşturma sürüyor

Kişisel verilerinin çalındığı tartışmaları sürerken, önceki hafta Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 108 milyon kişinin verilerinin çalındığı iddiasına karşılık açıklama yaptı.

Kuruma intikal eden yeni bir ihlal bildirimi bulunmadığını bildiren KVKK, sızıntının pandemi sürecinde yaşandığını, hâlihazırda soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Açıklamada “Medyada daha önce de benzer haberlerin yer almış olması sebebiyle özellikle pandemi sürecinde meydana geldiği iddia edilen veri ihlali haberleri ile ilgili hâlihazırda KVKK tarafından alınmış resen inceleme kararı bulunmakta olup ilgili kamu kurumları ile koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir” denildi.