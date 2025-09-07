Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak yolcularına 200 mililitreye kadar içme suyunun ücretsiz verileceğini açıkladı. Uygulama, tüm havayolu şirketleri için zorunlu olacak ve uçuş sürelerine bakılmaksızın geçerli olacak.

Talimat ve uygulama

Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü aracılığıyla tüm havayolu işletmelerine gönderilen talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz olarak sunulmasının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Yolcu sağlığı ve konforu

Uraloğlu, uzun uçuşlar sırasında susuz kalmanın baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve acil tıbbi durumlar gibi riskler oluşturabileceğini belirterek, uygulamanın hem sağlık risklerini azaltmayı hem de yolcu memnuniyetini artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Uluslararası standartlar ve saygınlık

Bakan, yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının havayolu işletmeleri açısından uluslararası iyi uygulama örneklerinde yer aldığını hatırlattı. Uygulamanın, Türkiye’deki havayolu şirketlerinin uluslararası saygınlığını artıracağını söyledi.