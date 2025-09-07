Hükümet, küçük esnaf, çiftçi, avukat, doktor ve kira geliri olan vatandaşların ödediği vergi ve harçlara yüzde 50 zam yaptı. Yılbaşından bu yana yapılan artışlarla toplam zam oranı yüzde 115’i buldu. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı ise sadece yat ve tekneler için geçerli oldu.

Beyanname harçları artıyor

Yeni kararlara göre, damga vergisi 443,70 liradan 665 liraya, Gelir Vergisi beyannamesi 672,40 liradan bin liraya, Gümrük ve Kurumlar Vergisi 898,20 liradan 1.350 liraya yükseldi. Belediyeler ve SGK’ya verilen beyannamelerde harç ise 329,3 liradan 495 liraya çıktı.

ÖTV yat ve teknelere sınırlı

18 gros tonilatoyu geçmeyen yat, kotra ve gezinti gemilerinde yüzde 0 olan ÖTV, yüzde 8’e çıkarıldı. Bu artış, hali hazırda yat ve tekne sahibi olan varlıklı kesime ek yük getirmedi; zam yalnızca yeni alımlara uygulanacak.

Silah ruhsatlarına büyük artış

Silah taşıma ruhsatı harcı 15 bin 800 liradan 31 bin 600 liraya, bulundurma vesikası harcı 25 bin 283 liradan 50 bin 565 liraya, yivsiz tüfek ruhsat harcı ise 611 liradan 1.225 liraya yükseltildi.

Küçük esnaf ve işletmeler etkilendi

Beyanname harçlarındaki yüzde 50’lik artış, toplam 4 milyon 259 bin küçük esnaf ve işletmeyi, 3 milyon 200 bin kira geliri mükellefini ve 1 milyon 216 bin Kurumlar Vergisi mükellefini doğrudan etkiledi. Ayrıca her ay KDV beyanı veren 3,8 milyon mükellef de ek maliyetle karşı karşıya kaldı.