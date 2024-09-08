Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 11-12 Eylül 2024 tarihlerinde Güney Kore’yi ziyaret ederek bir dizi resmi temas ve toplantıya katılacak. Bakanlığın açıklamasına göre, ziyaret, Küresel Altyapı İşbirliği Konferansı (GICC) 2024 kapsamında gerçekleşecek.

Resmi program ve temaslar

Bakan Uraloğlu’nun Güney Kore ziyaretinin ilk günü, 11 Eylül Çarşamba, Seul Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Büyükelçi Salih Murat Tamer ile bir görüşme gerçekleştirecek. Daha sonra, Kore Arazi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Park Sang-Woo ile bir araya gelerek iki ülkenin altyapı ve haberleşme projelerinde işbirliği olanaklarını ele alacak. Bu görüşmede, Türkiye ve Güney Kore’nin mühendislik ve teknoloji alanlarındaki deneyimlerinin paylaşılması ve stratejik işbirliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

GICC 2024 ve istişareler

Uraloğlu, ayrıca GICC 2024 etkinliğine katılarak uluslararası şirketlerle ve kurumlarla çeşitli görüşmeler gerçekleştirecek. Etkinlik sırasında, yeni iş birliklerine kapı aralayan fırsatlar değerlendirilip, Türkiye’nin lojistik, ulaşım ve altyapı yatırımları konusunda iş insanlarıyla temaslarda bulunulacak.

Kültürel ve anıtsal ziyaretler

Ziyaretinin ikinci gününde, 12 Eylül’de Seul’den hızlı trenle Busan’a geçecek olan Uraloğlu, burada Türkiye’nin Kore Savaşı’nda kaybettiği 721 şehitten 462’sinin kabrinin bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı’nı ziyaret edecek ve Türk Anıtı’na çelenk bırakacak.