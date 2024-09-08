Uzun zamandır kayıps olan ve cansız bedenine Diyarbakır'da ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran için spor camiasından baş sağlığı mesajları geliyor. Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinden beri kayıp olanNarin Güran’ın, arama çalışmalarının 19. gününde üzücü haber gelmişti. Köye 2 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi’nde Narin'in cansız bedenine ulaşılmıştı. Narin’in hayatını kaybetmesi sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve birçok spor kulübü taziye mesajı yayımladı.

Narin için yayımlanan taziye mesajları şöyle:

GALATASARAY: Hayatının baharını göremeden vicdansız eller seni aramızdan ayırdı. Narin bir çiçektin, artık yoksun. Bu topraklardan seni canice koparanların bir an önce tespit edilip en ağır cezayı alması tek temennimizdir.

FENERBAHÇE: Hiçbir cümle bu acıyı tarif edemez. Tek temennimiz vicdanlarından yoksun, Narin’i hayattan koparan canilerin en ağır şekilde cezalandırılmasıdır.

BEŞİKTAŞ: Söylenilecek çok söz var ama bütün sözlerin bittiği yerdeyiz! Narin’imizi kaybettik, içimiz yanıyor!

TRABZONSPOR: Güzel kızımız, meleğimiz, Narin’imiz. Başımız sağ olsun…