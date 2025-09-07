Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Seka Devlet Hastanesi İstasyonu’nda düzenlenen Körfezray Metro Hattı temel atma törenine katıldı. Uraloğlu, Türkiye genelinde kent içi raylı sistem hattının uzunluğunun 434 kilometreden 745 kilometreye çıkarılacağını açıkladı.

Türkiye’nin Raylı Sistem Hedefleri

Bakan Uraloğlu, özellikle metropol şehirlerde trafik sorununu çözmek için kent içi raylı sistem projelerine öncelik verdiklerini belirtti. Yapımı devam eden 6 ayrı hatta toplam 89,1 kilometrelik raylı sistem çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, Ankara, İstanbul, Samsun ve Konya’da 144,8 kilometre yeni hattın da planlandığını kaydetti.

Kocaeli’deki ulaşım yatırımlarını anlattı

Uraloğlu, Kocaeli’de kent içi raylı sistem ağının mevcut 17,3 kilometreden 61,2 kilometreye çıkarılacağını aktardı. Gebze OSB-Darıca Sahil hattı 11 istasyon ve günlük 330 bin yolcu kapasitesiyle hizmet verecek.

Körfezray metro projesi 500 bin kişiye hizmet sunacak

Bakan, Körfezray hattının şehrin Doğu-Batı aksında 28,5 kilometre uzunluğunda çift hat ve 18 istasyonla hizmet vereceğini belirtti. Saatte 80 kilometrelik tasarım hızıyla hattın ilk yıllarında 300 bin, ilerleyen dönemde ise 500 bin kişiye hizmet sunması planlanıyor. TBM makinesi ile günlük 10 metre kazı yapılacağını, zeminin uygun olması durumunda bu mesafenin 15–20 metreye çıkabileceğini söyledi.

Uraloğlu, Körfezray Projesi’nin yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını, Kocaeli’nin ekonomik ve sosyo-kültürel kalkınmasına da güç katacağını vurguladı. Hattın şehirdeki yoğun yolcu hareketliliğine sahip bölgelerle entegrasyonunun sağlanacağını belirtti.

Diğer altyapı yatırımları da devam ediyor

Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2002’den bu yana Kocaeli’de ulaşım ve iletişim altyapısına 410 milyar lira yatırım yapıldığını, yolların güvenli ve konforlu hale getirildiğini ifade etti. Ayrıca Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir otoyollarıyla, Osmangazi Köprüsü ve Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattıyla Kocaeli’nin ulaşım ağının güçlendirildiğini anlattı.