Bomba ihbarı nedeniyle acil iniş

Hindistan’dan Almanya’ya giden Vistara Hava Yolları uçağı, Türk hava sahasında bomba ihbarı aldıktan sonra saat 15:38’de acil iniş çağrısı yaptı. Uçak saat 16:38’de Erzurum Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde indi.

Güvenlik önlemleri ve tahliye

Uçakta bulunan 237 yolcu ve 14 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi. İlk incelemelerde olumsuz bir durum tespit edilmedi. Erzurum Havalimanı güvenlik nedeniyle saat 21:00’e kadar trafiğe kapatıldı.

Arama çalışmaları ve kamuoyu bilgilendirmesi

Uçaktaki arama çalışmaları devam ederken, Bakan Uraloğlu gerekli tahkikatların tamamlanmasının ardından gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.