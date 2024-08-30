Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uraloğlu, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olan anlamlı bir gün olduğunu ifade eden mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün bizlere düşen de her türlü zorluğa göğüs gererek kurduğumuz Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde, 1000 yıldan bu yana sürdürdüğümüz kardeşlik ruhu içinde daha da güçlendirmektir. Hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan Cumhuriyet'imizi, her geçen gün daha da kalkındırmaya ve güçlendirmeye devam ediyoruz."

"Zafer Bayramı'nı tekrar en kalbi duygularımla kutluyorum"

Ülkemizin aydınlık geleceğine uzanan kalıcı bir mühür vurduk. Kimsenin şüphesi olmasın ki Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Bu düşüncelerle Büyük Zafer'in 102. yılı münasebetiyle milletimizin Zafer Bayramı'nı tekrar en kalbi duygularımla kutluyor, bizlere bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."