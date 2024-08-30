AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kasapoğlu, mesajında 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin ve azimle yazdığı eşsiz bir destanın en önemli mihenk taşlarından biri olduğunu belirtti.

“30 Ağustos, bağımsızlık ruhunun simgesidir”

Dr. Mehmet Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazandığı bu büyük zaferin önemine dikkat çekti. Kasapoğlu, "Bugün, tarihimizin en parlak sayfalarından birini daha büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin ve azim ve kararlılıkla yazdığı eşsiz bir destanın en önemli mihenk taşlarından biri" ifadelerini kullandı.

Dumlupınar’da kazanılan zafer

Kasapoğlu, zaferin 102. yılında milletin bağımsızlık azmini tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayarak, "Bundan tam 102 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk milleti, topraklarına göz diken işgalcilere karşı ayağa kalkmış, büyük taarruz neticesinde Dumlupınar’da kazandığı emsalsiz zaferle bağımsızlık azmini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu zafer, sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda ulusumuzun şanlı geçmişine sahip çıkma iradesinin, vatan sevgisinin ve özgürlük tutkusunun simgesi olmuştur" dedi.

“Aydınlık bir geleceğin kapıları aralandı”

Kasapoğlu, mesajının devamında, zaferin Anadolu'nun dört bir yanını saran karanlık bulutları dağıtarak, aydınlık bir geleceğin kapılarını araladığını belirtti. "Milletimizin her ferdi, bu büyük zaferin arkasındaki fedakarlıkların ve kahramanlıkların bilincindedir. Kurtuluş Savaşı'nın en kritik anlarından biri olan bu gün, milletimizin kaderini değiştirmiş, Anadolu'nun dört bir yanını saran karanlık bulutları dağıtarak, aydınlık bir geleceğin kapılarını aralamıştır" ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyetimizin temelleri sarsılmazdır”

Kasapoğlu, 30 Ağustos Zaferi'nin Cumhuriyet’in temellerinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirerek, "Bu zafer, bizlere miras bırakılan Cumhuriyetimizin temellerinin ne kadar sağlam ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bugün bizlere düşen görev, bu eşsiz mirasa sahip çıkmak, onu daha da ileri taşımak ve gelecek nesillere güçlü, bağımsız ve müreffeh bir Türkiye bırakmaktır" dedi.

Kasapoğlu, mesajını şöyle sonlandırdı: "30 Ağustos zaferinin gururunu yüreklerimizde hissederken, ülkemizi daha ileri taşımak için hep birlikte, el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, bu topraklar üzerinde yaşayan her bir bireyin ortak sorumluluğu, şehitlerimizin emaneti olan bu cennet vatanı sonsuza dek bağımsız ve özgür tutmaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!"