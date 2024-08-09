Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber özel yayınında sosyal medya platformlarına yönelik yaklaşımlarını ve güncel durumu değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "Bizim ajandamızda yasaklamayla, erişim engeliyle ilgili bir şey yok. TikTok ile ilgili bir süreç yok. Kasıtlı olarak ülkemize ‘yasaklar ülkesi’ imajını vermek istiyorlar" şeklinde konuştu.

[Instagram ile görüşmeler ne aşamada?]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Sürekli görüşme halindeyiz, belirli bir noktaya kadar geldi. Biz yasak uygulamalardan yana değiliz, özgürlükten yanayız. İnşallah kısa zamanda sonuçlanır.https://t.co/1eyQBNHg7H pic.twitter.com/j906lGMlmU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 9, 2024

Sosyal medya platformları ve Türkiye’deki temsilcilikleri

Uraloğlu, Türkiye’de faaliyet gösteren sosyal medya platformlarının artık ülkemizde temsilcileri bulunduğunu belirtti. Sosyal medya platformlarıyla zaman zaman bazı konularda uyarılar yaptıklarını, Instagram üzerinde tespit edilen suçlarla ilgili Türkiye'nin kanun ve hassasiyetlerini ortaya koyduklarını açıkladı. Ayrıca, bu süreçlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi için sürekli görüşme halinde olduklarını ve belli bir noktaya ulaştıklarını vurguladı.

Sansür ve hukuki süreçler

Sosyal medya platformlarının kendi yasaklarıyla sansür uyguladığını belirten Uraloğlu, Roblox hakkında mahkeme kararının verildiğini ve tüm hukuk süreçlerinin işlediğini ifade etti. Adalet Bakanlığı’nın Roblox ile ilgili detaylı bir açıklama yaptığını belirten Uraloğlu, şu anda TikTok'un kapatılmasıyla ilgili bir çalışmanın bulunmadığını da ekledi. TikTok ile ilgili bazı gözlemlerini platform yetkililerine ilettiklerini söyledi.

Gündemdeki diğer konular ve Bakanlık çalışmaları

Uraloğlu'nun açıklamalarında, sosyal medya platformlarının düzenlenmesi konusunda Türkiye'nin yaklaşımının yasaklardan ziyade özgürlükler ve hukuki süreçler doğrultusunda olduğunu ifade etmesi dikkat çekti. Bakan, sosyal medya platformlarıyla ilgili hukuki düzenlemeler ve uygulamalar konusunda adaletin sağlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.