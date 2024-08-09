İzmir basınının önemli isimleri, Ege TV'nin yeniden yapılanma sürecinde kadrosuna katıldı. 1 Eylül’de yayın hayatına yeniden başlayacak olan Ege TV, deneyimli gazeteci Oya Pardak’ı Genel Yayın Yönetmeni, Müslüm Karaaslan’ı ise Haber Müdürü olarak görevlendirdi. İki isim de Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olarak dikkat çekiyor.

Ege TV'de Genel Yayın Yönetmeni koltuğunda Oya Pardak olacak

Gazetecilik kariyerinde önemli bir yer edinmiş olan Oya Pardak, Ege TV’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenecek. Pardak, yerel ve ulusal medyada kazandığı deneyimle Ege TV’nin içerik stratejilerini yönlendirecek ve kanalın vizyonunu şekillendirecek. Önceki görevlerinde başarılı projelere imza atan Pardak’ın, Ege TV’nin yeniden yapılandırılmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Ege TV'nin Haber Müdürü Karaaslan oldu!

Ege TV'nin Haber Müdürlüğü görevine getirilen Müslüm Karaaslan, son olarak Karabağlar Belediyesi Basın Danışmanı olarak çalıştı. Karaaslan, geniş haber ağı ve tecrübesiyle Ege TV’nin haber departmanını yönlendirecek. Habercilikteki deneyimi ve profesyonel yaklaşımı ile Karaaslan’ın, kanalın haber kalitesini artırması ve izleyiciye güncel, güvenilir bilgiler sunması bekleniyor.

Oya Pardak ve Müslüm Karaaslan, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunları olarak medyada uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmuş isimler. Mezun oldukları üniversitenin eğitim birikimini kariyerlerinde başarılı bir şekilde uygulayan ikili, Ege TV'nin güçlü bir medya platformu olmasına katkıda bulunacak.

Ege TV, 1 Eylül'den itibaren yayın hayatına yeniden başlayacak.