İstanbul'da yürütülen büyük yolsuzluk soruşturmasında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş, serbest bırakılmasının ardından avukatı Vedat Pehlivan aracılığıyla bir açıklama yaptı.

23 kişi tutuklandı

Farklı belediye başkanları ve yöneticilerinin yer aldığı suç örgütüne yönelik İstanbul'da başlatılan soruşturmada, 23 kişi tutuklandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın kardeşi Ahmet Aktaş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişme sonrasında, "Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan tek şüpheli" olduğu yönünde çıkan haberler üzerine Avukat Pehlivan'dan açıklama geldi.

Avukattan itiraz: "Gerçekleri yansıtmıyor"

Ahmet Aktaş’ın avukatı Vedat Pehlivan, müvekkilinin diğer şüphelilerle aynı muameleyi gördüğünü belirterek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Pehlivan, "Müvekkilimiz, soruşturmanın gerektirdiği tüm işlemlere tabi tutulmuştur. Farklı bir uygulama yapılmamıştır" dedi.

Pehlivan, Ahmet Aktaş'ın Beşiktaş Belediyesi iştiraki Beltaş A.Ş.'ye 2024'te yönetim kurulu üyesi olarak seçildiğini belirtti. Ancak, Aktaş’ın soruşturma kapsamında yer alan süreçlerde herhangi bir rolü olmadığını, sadece imzasının bulunduğu bir yönetim kurulu kararıyla ilgisi olduğunu ifade etti. Ayrıca, Bahsedilen kişilere dair herhangi bir görüşme veya ilişkisi olmadığını da ekledi.

Aktaş’ın geçmişte çaycılık veya garsonluk yaptığı iddialarına yanıt veren Pehlivan, Ahmet Aktaş’ın 2001’de Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Fakültesi’nden mezun olduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde 2006 yılından bu yana su ürünleri mühendisi olarak görev yaptığını duyurdu. Pehlivan, bu iddiaların asılsız olduğunu ve müvekkilinin yıllardır istikrarlı bir iş hayatı sürdürdüğünü belirtti.