Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 20. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından VAR hakemi Jan Boterberg’e sert eleştirilerde bulundu.

"Türk hakemlerinden farkları yok"

Buruk, maçın ilk yarısında net bir penaltı pozisyonunun atlandığını belirterek, "Yabancı VAR hakemleri geldi, eleştirilmeyecek değil. Gereken eleştirileri, Türk hakemleri nasıl eleştirdiysek, onları da eleştirmeliyiz. Dünyanın neresine giderseniz gidin, penaltıdır." şeklinde konuştu.

"Eleştiriden onlar da nasibini alacak"

Buruk, VAR hakemlerinin Türk hakemlerinden hiçbir farkı olmadığını vurgulayarak, "Eleştiriden onlar da nasibini alacak. Eli topa götürme, dünyanın neresinde olursa olsun penaltıdır." diyerek, hakemin kararını sert bir şekilde eleştirdi.

Galatasaray’ın teknik direktörü, bu açıklamalarıyla yalnızca maçın hakem kararlarını değil, aynı zamanda yabancı hakemlerin de eleştiriden muaf olmadığını dile getirdi.