Trafik güvenliğini artırmak amacıyla, 1-8 Ağustos tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekipleri yoğun bir denetim süreci gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda 2.6 milyon araç kontrol edildi ve 436 binin üzerinde sürücüye işlem yapıldı.

Denetimlerin detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1-8 Ağustos 2024 tarihleri arasında ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya’nın açıklamalarına göre, emniyet ve jandarma trafik ekipleri bu süre zarfında tam 2 milyon 609 bin 216 aracı denetledi. Bu kapsamda, mevzuata aykırı olarak çakar cihazı kullanan 210 sürücüye işlem yapılırken, hız sınırını aşan 127 bin 384 sürücüye de ceza kesildi. Periyodik muayenesi yapılmamış 26 bin 288 araç, emniyet kemeri takmayan 17 bin 569 kişi, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 151 sürücü ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 891 araç da denetimler sonucunda ceza aldı. Toplamda ise 436 bin 589 araca ve sürücüye çeşitli nedenlerle işlem yapıldı.

Yerlikaya'nın açıklamaları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trafik kazalarının önlenmesinde emniyet kemerinin kritik bir rol oynadığını vurguladı. "Emniyet kemeri kullanımı, trafik kazalarında yaşanan can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azaltmaktadır. Otobüsler dahil tüm araçlarda sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takması yasal bir zorunluluktur. Seyahatlerimiz sırasında bu hayati tedbiri ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki yolculuklar, bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.