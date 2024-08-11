Kadifekale Bizans Sarnıcı: İzmir'in tarihi su deposu

Kadifekale'nin zirvesinde, İzmir'in tarihi dokusunu keşfederken karşınıza çıkacak olan Kadifekale Bizans Sarnıcı, antik kentin can damarı olarak bilinir. Geç Bizans Dönemi'nde ana kayaya oyularak inşa edilen bu etkileyici yapı, yaklaşık 2650 metreküplük su depolama kapasitesiyle dikkat çekiyor. Bu kapasite, yaklaşık 15.000 kişinin ihtiyacını karşılayabilecek bir büyüklüğe sahiptir.

Sarnıcın mimarisi ve özellikleri

Kadifekale Bizans Sarnıcı, 20 adet fil ayağı tarafından taşınan kemerli ve haçvari bir üst yapıya sahiptir. Bu ülkenin kuzey duvarı üzerinde, temizlik ve bakım gibi genel kullanımlarla kullanılan merdivenli bir geçiş yer alır. Bu geçiş, sarnıcının içine giriş ve çıkış sağlar.

Sarnıç, sadece iyileşmekle değil, aynı zamanda antik dönemdeki su mühendisliği ve mimarisiyle de öne çıkıyor. Tarih boyunca birçok seyyahın dikkatini çeken bu yapı, farklı dönemlerdeki izlenmeler tarafından da belirtilmedi. 17. yüzyılda Kâtip Çelebi, "Eski kalenin 40 direkli ve yer altında sarnıcı vardır" diye yazar. Aynı yüzyılda İzmir'i ziyaret eden Fransız seyyah Robert De Dreux ise "Burada çok güzel bir sarnıç görüldü. Sarnıç'taki kiliseler gibi tonozlar üzerine inşa edilmiştir" hayranlığını dile getirir. 18. yüzyılda ziyaret eden arkeolog Richard Chandler da sarnıç hakkında, "Büyük bir su sarıcı vardır, çatı kemerlidir ve payandalarla desteklenmelidir" şeklinde yorumlar yapar.

Sarnıcın geçmişinin günümüze yolculuğu

Bizans ve Osmanlı'da kalenin su ihtiyacını karşılayan bu sarnıç, 18. ve 19. yüzyıllara gelindiğinde ise artık kullanılmaz hale gelmiştir. Günümüzde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek yarı açık bir müze ve sergi alanı olarak kente kazandırılması planlanıyor.

Bu tarihi su sarnıcı, İzmir'in geçmişine bir pencere açarken, kadim su mühendisliğinin yönetimine ve mimarisinin benzersiz örneklerinden birini sunuyor. Kadifekale'yi ziyaret ettiğinizde, bu tarihi yapıyı mutlaka keşfetmelisiniz.

Kadifekale Bizans Sarnıcı'na nasıl ulaşılır?

Kadifekale, İzmir’in merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan tarihi bir kaleyle ünlüdür. Bizans dönemine ait olan sarnıç, kalenin güneyinde yer alır ve geçmişin izlerini taşır.

Nerede?

Kadifekale Bizans Sarnıcı, İzmir’in tarihi Kadifekale bölgesindedir. Konum olarak, İzmir’in merkezi noktalarından biri olan Konak’a oldukça yakındır.

Nasıl gidilir?

Toplu taşıma ile: İzmir şehir merkezinden Kadifekale’ye toplu taşıma araçlarıyla ulaşmak mümkündür. Konak Meydanı’ndan kalkan otobüsler veya minibüsler, Kadifekale’ye doğrudan ulaşım sağlar. Ayrıca, Konak’tan yürüyerek de Kadifekale’ye gitmek oldukça kolaydır; yokuş yukarı bir yolculuk yaparak kaleye ulaşabilirsiniz.

Özel araç ile: Kendi aracınızla geliyorsanız, Konak’tan başlayarak Kadifekale yönüne ilerleyebilirsiniz. Kadifekale’nin bulunduğu bölge dar yollar ve park yeri sınırlamaları nedeniyle trafik açısından biraz karmaşık olabilir. Çevredeki otoparklardan birine aracınızı bırakıp, yürüyerek sarnıca ulaşabilirsiniz.

Adres: Kadifekale, 35240 İzmir, Türkiye.

Kadifekale’nin tam olarak nerede olduğunu göstermek için İzmir şehir haritasında “Kadifekale” veya “Kadifekale Bizans Sarnıcı” olarak arama yapabilirsiniz. Bu nokta genellikle tarihî kalenin eteklerinde yer almaktadır ve çevresinde diğer tarihi yapıları da görebilirsiniz.