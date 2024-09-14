İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 ilde düzenlenen 'Kıskaç-27' operasyonları kapsamında FETÖ'ye yönelik önemli bir adım atıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, FETÖ’nün sözde askeri, emniyet, mahrem ve finans yapılanmalarında faaliyette bulunan, ByLock kullanıcısı ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 39 şüpheli yakalandı. Eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

FETÖ'YE YÖNELİK OPERASYONLARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR❗



1️⃣7️⃣ ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-27” operasyonlarında 3️⃣9️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı… pic.twitter.com/vXxWvCgg34 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 14, 2024