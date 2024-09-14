İzmir’de yükseköğretim kurumlarının akademik, sosyal ve kültürel dayanışmasını teşvik eden İzmir Üniversiteleri Platformu, 2024 yılında “Sağlık Herkes İçin Her Şey Sağlık İçin” temasıyla önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nin öncülüğünde düzenlenecek Sağlıkta Yapay Zeka Sempozyumu, sağlık alanında yapay zekanın rolünü ve potansiyelini keşfetmek amacıyla gerçekleştirilecek.

İzmir üniversiteleri platformu: Bir üniversite kenti yaratma yolunda

Aralık 2008’de kurulan İzmir Üniversiteleri Platformu, İzmir’i “Üniversite Kenti” olarak konumlandırmayı amaçlayan projeler üretmek için bir araya gelen yükseköğretim kurumlarının dayanışma zeminidir. Her yıl bir İzmir üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen platform, 2024 döneminde İzmir Tınaztepe Üniversitesi tarafından yönetilmektedir.

Sağlıkta yapay zeka sempozyumu: 10 Ekim 2024’te İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nde

Sağlıkta Yapay Zeka Proje Grubu tarafından organize edilen sempozyum, yapay zekanın sağlık hizmetlerinde yarattığı büyük etkiye dikkat çekmek amacıyla yapılacak. Makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi yapay zeka alanlarının, sağlık uzmanlarının tanı, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve sağlık koruma süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar geliştirmesine olanak tanıdığı vurgulanacak.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın On İkinci Kalkınma Planı'nda da sağlıkta yapay zekanın önemi vurgulanmıştı. Bu bağlamda, İzmir’deki üniversitelerin akademisyenleriyle temas kurarak, yapay zeka konusunda iş birliği olanaklarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Etkinlik ve katılım

Sağlıkta Yapay Zeka Sempozyumu, yapay zeka ve sağlık alanlarına ilgi duyan herkesin katılımına açıktır. Katılımcılar, sağlık sektöründeki yenilikçi çözümler hakkında bilgi edinme ve bu alanda çalışan gruplarla iş birliği yapma fırsatı bulacak.