102. yılını kutlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı, Buca’da büyük bir coşkuyla karşılandı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman’ın öncülüğünde gerçekleştirilen Zafer Korteji, ardından Öznur Korkmaz ve Kaset Grubu’nun verdiği konserlerle kutlamalar doruğa ulaştı.

Zafer yürüyüşü ile başladı

Buca'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Buca Belediyesi önünden başlayarak Işılay Saygın Meydanı’na uzanan Zafer Korteji ile başladı. Saat 21.00’de Belediye Binası önünde toplanan Bucalılar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek yürüyüşe geçti. Belediye Başkanı Görkem Duman, kortejin ön saflarında yer alırken, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş da kortejdeki yerlerini aldı.

DJ Uğur ile coşkulu başlangıç

Kortej öncesinde, Buca Belediyesi önünde toplanan kalabalık DJ Uğur'un çaldığı marşlarla coştu. Kortejin başlamasını bekleyen vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla marşlara eşlik ederek bayram coşkusunu erken yaşamaya başladı.

Başkan Duman’dan anlamlı konuşma

Kortejin ardından Işılay Saygın Meydanı’nda toplanan kalabalığa hitap eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlüğüne sahip çıkma iradesinin sembolü olduğunu vurguladı. Duman, zaferin yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda ulusun birliğini ve gücünü tüm dünyaya ilan ettiğini ifade etti.

Duman, konuşmasında şunları söyledi: “Bu zafer, yalnızca düşman işgalini geri püskürtmekle kalmamış, aynı zamanda ulusumuzun gücünü, birliğini ve beraberliğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Yaşanan zafer, mazlum devletlere sömürgeci güçler karşısında bir umut olmuştur. Gençlerimize tarihimizin bu önemli sayfalarını öğretmeli ve bu mirası onlara bırakmalıyız.”

Konserler ile bayram coşkusu

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Öznur Korkmaz ve Kaset Grubu, Bucalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Türk bayraklarıyla donatılan meydanda, konserler eşliğinde bayram coşkusu doruğa ulaştı. Coşkulu anların yaşandığı gecede, vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek 30 Ağustos’un anlam ve önemini bir kez daha yüreklerinde hissetti.