İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 39 ilde gerçekleştirilen büyük çaplı siber suç operasyonlarında 568 şüphelinin yakalandığını ve operasyonlarda 1 milyar TL değerinde mal varlığına el konulduğunu duyurdu. Operasyonlar, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği gibi suçlara yönelikti.

39 ilde geniş çaplı siber suç operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 39 ilde düzenlenen operasyona dair önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, Adana, Mersin gibi illerin yer aldığı operasyonlarda 568 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladığı tespit edildi.

Şüphelilerin suçları ve yasa dışı faaliyetleri

Operasyonlar sırasında yakalanan şüphelilerin, yüksek kazanç vaadiyle sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı, ayrıca kumar oynatma ve para nakline aracılık ederek yasa dışı bahis faaliyetlerine katıldıkları belirlendi. Diğer suçlar arasında bilişim sistemlerini kullanarak suç işleme, çocuk müstehcenliği ve nitelikli hırsızlık yer alıyor.

Operasyon sonuçları ve ele geçirilen mal varlığı

Düzenlenen operasyonlar sonucu 21 araç, 8 motosiklet, 28 arsa/tarla ve 9 mesken/dükkan ele geçirildi. Ayrıca, 1 milyar 111 milyon 599 bin TL’lik mal varlığına da el konuldu. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ve ruhsatsız tüfekler de ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı

Yakalanan 568 şüpheli hakkında, savcılıklarca soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlardan yargılanacak.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">“Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında 568 Şüpheli Yakalandı”<br><br>24 il merkezli “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik 10 gündür devam eden… <a href="https://t.co/JFBHZMW8dZ">pic.twitter.com/JFBHZMW8dZ</a></p>— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) <a href="https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1919980090533781722?ref_src=twsrc%5Etfw">May 7, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>