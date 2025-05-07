Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ, Özgür Özel'e yönelik saldırının iktidarın gerilim siyasetiyle bağlantılı olduğunu savundu. Ümit Özdağ, Özgür Özel'e yönelik saldırının iktidarın yüksek tansiyon politikalarının sonucu olduğunu belirterek siyasi gerilimden çıkılması çağrısı yaptı.

Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul'da yapılan fiziki saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayımladı. Özdağ, saldırının mevcut siyasi atmosferin bir yansıması olduğunu belirtti.

"Saldırı, yüksek tansiyon siyasetinin sonucudur"

Sosyal medya üzerinden yayımlanan açıklamasında Ümit Özdağ, "İstanbul'da CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan saldırı, iktidarın uyguladığı yüksek tansiyon politikasının açık bir sonucudur" ifadelerine yer verdi.

"Gerilim politikası sürdürülemez"

Özdağ, ülkedeki ekonomik krizle birlikte artan siyasi gerilimin topluma zarar verdiğini savunarak, "Yaşanan ağır ekonomik kriz, yüksek tansiyon politikası ile birleşince ortaya çıkan zarar çok büyük olmaktadır. Farkında değilmiş gibi davranıyorlar ama bu politikadan muhalefetle birlikte iktidar da zarar görüyor" dedi.

"Seçime kadar bu gerilim taşınamaz"

Siyasi süreçte tansiyonun bu düzeyde sürdürülmesinin mümkün olmadığını ifade eden Özdağ, "Seçimlere daha epey zaman var. Bu kadar uzun süre yüksek tansiyon politikası uygulamak sürdürülebilir değil. Dilerim dün Sayın Özel'e yapılan alçakça saldırı, gerilimli politik süreçten çıkmak için olumlu arayışlara yol açar" dedi.

"Özgür Özel'e geçmiş olsun"

Açıklamasının sonunda CHP Genel Başkanı'na yönelik geçmiş olsun dileklerini ileten Özdağ, sağduyu çağrısında bulunarak siyasi aktörlerin söylemlerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

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