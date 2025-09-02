İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası kırmızı bültenle aranan 12 ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun Gürcistan, Arnavutluk, Almanya, Senegal ve Yunanistan’dan Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Bakan, operasyonların Interpol, Europol ve ilgili kolluk birimleriyle ortak yürütüldüğünü belirtti.

Yerlikaya’nın açıklamasına göre, yurtdışına kaçan ve aranan şüpheliler titizlikle takip edildi. Operasyon kapsamında yakalanan suçluların suçu ve yakalandıkları ülkeler şöyle:

T.G. (Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olma, yağma, tefecilik, nitelikli yağma, tehdit, basit yaralama) – Gürcistan

M.A. (Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma) – Gürcistan

M.A.D. (Yağma) – Gürcistan

C.Y. (Yağma, cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama) – Gürcistan

S.S. (Kasten öldürme) – Gürcistan

M.D. (Çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı) – Gürcistan

K.D. (Kasten öldürmeye teşebbüs 4 kez) – Gürcistan

E.Ç. (Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, dolandırıcılık) – Gürcistan

K.K. (Bilişim sistemleri ve banka/ kredi kurumları kullanılarak dolandırıcılık) – Arnavutluk

O.G. (Çocuğun cinsel istismarı) – Senegal

G.Ç. (Uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma, hırsızlık, banka veya kredi kartını izinsiz kullanma) – Almanya

M.C.Ü. (Cebir, tehdit ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma) – Almanya

T.Y. (Silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması) – Arnavutluk

M.U. (Göçmen kaçakçılığı) – Yunanistan

"Türk polisinden kaçamayacaklar"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Adalet Bakanlığımız ve operasyonda görev alan tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Başkanlıklarımız, İstanbul ve Artvin İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar."