Adana’nın Kozan ilçesinde ortaklık anlaşmazlığı yaşayan K.C.İ., yanındaki 5 kişiyle birlikte bir kafeye silahla saldırdı. Olayın güvenlik kameralarına yansıması sonrası polis, şüphelileri yakalayarak mahkemeye sevk etti. 6 kişi tutuklandı.

Ortaklık tartışması saldırıya dönüştü

Olay, 29 Ağustos günü Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak’taki bir kafede yaşandı. İddiaya göre, K.C.İ., kafeye ortak olmak istediği işletme sahibiyle tartıştı. Tartışmanın ardından yanına 3’ü çocuk 5 kişiyi alarak tabancayla kafeye gelen K.C.İ., iş yerini kurşunladı.

Görüntüler sonrası polis harekete geçti

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralardaki görüntüler sonrası polis ekipleri harekete geçti ve K.C.İ.’yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

Çalışmalar sonucunda olaya karışan diğer şüpheliler K.B., M.K. ve suça sürüklenen çocuklar M.E.S, H.H.T. ile B.Ö. de operasyonla gözaltına alındı.

6 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.