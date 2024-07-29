İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası seviyede aranan suçlu Alexandar Nedevski’nin Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyon sonucunda yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, Nedevski'nin “Kuyu - 13” operasyonuyla ele geçirildiğini ve bu operasyonda Türkiye’nin çeşitli güvenlik birimlerinin koordineli bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

Nedevski'nin suçları ve operasyonun detayları

Alexandar Nedevski, kara para aklama ve uyuşturucu suçlarından aranan bir uluslararası suçlu olarak biliniyordu. İçişleri Bakanı Yerlikaya, Nedevski'nin yakalanması için İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından ortak bir çalışma başlatıldığını açıkladı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, Nedevski’nin Kosova pasaportuyla Türkiye'ye "Besnik Lajqı" ismiyle giriş yaptığı tespit edildi. Bodrum’da düzenlenen operasyonla Nedevski, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine ve zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin uluslararası suçlarla mücadelesinin kararlılıkla süreceğini ve suçluların adalete teslim edilmesi konusunda titizlikle çalışmaların devam edeceğini belirtti.