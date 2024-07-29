Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki BASKİ, Balıkesir genelindeki su ve altyapı problemlerini çözmek amacıyla mahalle muhtarlarıyla toplantılara başladı. Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla başlatılan bu süreç, 20 ilçedeki her bir mahallede görev yapan muhtarlarla yapılacak görüşmelerle ilerleyecek.

İlk toplantı gerçekleşti

İlk toplantı, Altıeylül ilçesinde gerçekleştirildi. BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, toplantılarda genel müdür yardımcıları ve ilgili daire başkanlarıyla birlikte hazır bulundu. Üç gün süren toplantılarda, merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan 80 muhtar, mahallelerinin su ve altyapı sorunlarını detaylı bir şekilde dile getirdi.

Öncelikli konular ve çözüm önerileri

Toplantılarda, her mahallenin öncelikli sorunları ele alındı ve bu sorunların çözümü için atılacak adımlar konuşuldu. Genel Müdür Erdoğan Öztürk, “Önceliğimiz, aciliyet gerektiren konulara verilecek. Her ilçeye özel gerçekleştirdiğimiz toplantılarda muhtarlarla istişareli bir şekilde yatırımları planlayarak sorunları gidereceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir’i güçlü bir altyapıya kavuşturmayı ve suyu vatandaşlara en sağlıklı şekilde ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. BASKİ'nin düzenlediği bu toplantılar, Balıkesir genelinde su ve altyapı sorunlarına yönelik kapsamlı bir çözüm planı oluşturmayı amaçlıyor.