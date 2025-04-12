İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dönemdeki gösterileri işaret ederek, "İşkence iftirasında bulunacak kadar alçalabildiler. Bu mesnetsiz iddiaları dile getirenler: Bu iftiraları yayanlar hakkında, savcılığa, suç duyurusunda bulunduk" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polislerle bir araya geldi.

Yerlikaya, "Son dönemde yaşanan bazı provokasyonlar, ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanların niyetini bir kez daha açıkça gösterdi. Bu süreçte; Sokak çağrısı yaparak, sokakları terörize etmeye kalkanlar, şiddete başvuranlar, milli ve manevi değerlerimize saldırarak, vandallık yapanlar oldu. Özellikle kimi çevreler, gençlerimizi sokaklara dökmek, huzurumuzu bozmak için karanlık planlar yaptılar. Ancak, sizlerin gayretleriyle, bu hayalleri boşa düştü" dedi.

Bakan Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi "Kendini bilmezlerin, polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi, sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır." Sizlerin azmi, kararlılığınız, cesaretiniz, sizlerin sabrı ve başarınız; Birilerini rahatsız etmiş olacak ki polislerimize yönelik kirli bir algı operasyonuna giriştiler. Hatta işkence iftirasında bulunacak kadar alçalabildiler. Bu mesnetsiz iddiaları dile getirenler: Bu iftiraları yayanlar hakkında, savcılığa, suç duyurusunda bulunduk.

Kimlerin hangi hesabı olursa olsun, kimler nereden emir alırsa alsın, sizlerin; ahlaksız, izansız ve alçakça iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza, asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Biz hukuktan, insan haklarından, vicdandan ve milletimizin yolundan asla ayrılmayacağız."