İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından başlayan sosyal medya linçi ve tehdit furyası, yargı sürecine taşındı. Cinayetin ardından sosyal medya üzerinden failleri öven ve acılı aileyi tehdit eden paylaşımlar yapan kişiler birer birer tespit edilerek gözaltına alındı.

Gümüşhane’de yakalanan K.Y. isimli şüpheli, cinayet sonrası sosyal medyada Minguzzi ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar paylaşmasının ardından gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından K.Y., Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında tehdit mesajları, avukat Rezan Epözdemir tarafından kamuoyuyla da paylaşıldı.

Şok eden mesajlar dosyaya girdi

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, gelen tehdit mesajlarını sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyunun dikkatini çekti. Mesajlarda, “Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarın adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk. Eceliniz.” gibi ifadeler yer aldı. Bu mesajlar, savcılık dosyasına delil olarak sunuldu.

5 şüpheli tutuklanmıştı

Cinayet sonrası sosyal medya üzerinden tehdit ve övgü paylaşımları yapan beş kişi daha önce gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında B.A. ile suça sürüklenen çocuklar A.S.D, E.K, H.E.A. ve K.G. yer alıyor. Şüpheliler hakkında "birden fazla kişiyle tehdit", "silahla tehdit" ve bazıları için "ruhsatsız silah bulundurma" suçlamaları yöneltildi.

Gasp Büro Amirliği’nde ifade veren B.A., sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu kabul etti. Ancak ne öldürülen çocuğu ne de ailesini tanıdığını, paylaşımları olaydan etkilenerek bilinçsizce yaptığını ve çok pişman olduğunu ifade etti. Yapılan incelemede B.A. ile diğer şüpheliler arasında herhangi bir bağ olmadığı tespit edildi.

Minguzzi'nin mezarı da hedef alındı

Minguzzi ailesi için acılar bununla da sınırlı kalmadı. Bahçelievler Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarına kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi. Ailenin talebi üzerine mezarın çevresine güvenlik kamerası yerleştirildi, ağaçların görüşü engelleyen dalları budandı.

Ne olmuştu?

24 Ocak’ta Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde kaykay malzemesi almak için pazara giden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, burada B.B. ve U.B. ile tartışma yaşadı. Pazardan ayrılmak isterken B.B. tarafından bıçaklandı, ardından U.B. tarafından yerde tekmelendi. Hastaneye kaldırılan Minguzzi, 9 Şubat’ta hayatını kaybetti. Fail iki kişi tutuklanırken yargılamaları devam ediyor.