İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve emniyet teşkilatları için hizmete alınan yeni motosikletleri test etti. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, yeni araçların güvenlik birimlerine kazandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Motosikletler asayişte etkinlik sağlayacak

Bakan Yerlikaya, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına teslim edilen 7 bin 204 yeni aracın tanıtım töreni öncesinde motosikletlerle kısa bir deneme turu yaptığını belirtti. Yerlikaya, yeni motosikletlerin önleyici asayiş hizmetlerinde, trafik kontrollerinde ve suçla mücadelede güvenlik güçlerine hız ve etkinlik kazandıracağını ifade etti. "Her şey ülkemizin huzuru için. Yeni araçlarımız güvenlik güçlerimize ve aziz milletimize hayırlı olsun" dedi.

Görüntüler paylaşıldı

Bakan Yerlikaya, deneme sürüşüne dair görüntülerin yer aldığı bir videoyu da takipçileriyle paylaştı.

Dün düzenlediğimiz ''Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza 7.204 Yeni Aracın Hizmete Alım Törenimiz'' öncesi yeni motosikletlerimizle kısa bir deneme turu gerçekleştirdim.



Motosikletlerimiz, önleyici asayiş hizmetlerinde, trafikte, suç ve suçlularla mücadelede güvenlik… pic.twitter.com/TQ9FM4ao9x — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 21, 2024