Kanada'nın Montreal kentinde bir camide gerçekleşen bıçaklı saldırıda, saldırgana müdahale eden üç kişi yaralandı. Olay, cuma namazı esnasında meydana geldi ve polis, 24 yaşındaki şüpheliyi olay yerinde etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Polis yetkilileri, yaralılardan birinin hastaneye kaldırıldığını ve sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Yaralıların, cami cemaatinin saldırganı kontrol altına alırken hafif bıçak yaraları aldığı belirtildi. Cami cemaati, polis gelene kadar durumu kontrol altına almayı başardı.

Kamuoyuna açıklama bekleniyor

Kanada’nın en büyük Müslüman insan hakları örgütü olan Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada olay hakkında bilgileri olduğunu ve daha ayrıntılı bir açıklamanın yapılacağını duyurdu.