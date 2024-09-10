İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın trajik ölümüne ilişkin sosyal medyada yayımlanan içeriklerle ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yapılan paylaşımların önemli bir kısmının bot hesaplar tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

İçeriklerin yüzde 76’sı provokatif

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında Narin Güran'la ilgili 15 ayrı etikette 4 milyon 761 bin 420 paylaşım yapıldığını belirterek, "Bu paylaşımlarda bulunan 1 milyon 302 bin 209 hesabın yüzde 38,3'ü yani 498 bin 713'ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar olduğu tespit edildi. Bu içeriklerin yüzde 76'sının ise provokatif amaçlı ve olumsuz olduğu belirlendi." bilgisini verdi.

Sosyal medya üzerinden algı operasyonları yapanlarla, halkı yanıltmaya yönelik gerçek dışı bilgileri yayanlarla da mücadele etmeye devam ettiklerine dikkati çeken Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Unutulmasın ki, milletimiz içinde büyük üzüntüye yol açan bu cinayetin aydınlatılması için adli süreç devam etmektedir. Devletimiz ilgili tüm kurumlarıyla konunun aydınlatılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını yürütmektedir. İçişleri Bakanlığı olarak başından beri bu olayın takipçisiyiz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Narin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."