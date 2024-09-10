Bu yıl Bosfor Turizm’in ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle düzenlenen 21. Gümüşlük Müzik Festivali, klasik müzik tutkunlarının gözdesi Gülsin Onay ve oğlu Erkin Onay’ın büyüleyici performansıyla sona erdi. İki ay boyunca süren festival, hem yerli hem de yabancı sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Sanatseverleri büyüleyen final

21. Gümüşlük Müzik Festivali’nin kapanış konseri, 25 asırlık Antik Taş Ocağı’nda gerçekleşti. Piyanist Gülsin Onay ve keman sanatçısı oğlu Erkin Onay, J. Haydn, W.A. Mozart ve E. Elgar gibi klasik dönem bestecilerinden eserler seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin açılışı, Gülsin Onay’ın solo olarak seslendirdiği J. Haydn’ın "Andante con variazioni" eseriyle başladı. Ardından, anne-oğul, W.A. Mozart’ın "Keman ve Piyano için Sonat, Si Bemol Majör K378" adlı eserini icra ederek büyük beğeni topladı. Finalde ise E. Elgar’ın "Keman ve Piyano için Sonat, Op. 82" adlı eseri ile sahneye çıkan ikili, yoğun alkışlarla iki kez bis yaparak geceyi taçlandırdı.

Gülsin Onay’dan duygu dolu teşekkür konuşması

Kapanış konserinin ardından, festivalin sanat danışmanı Gülsin Onay, sahneye festivalin sanat yönetmeni Eren Levendoğlu ile birlikte çıkarak, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen tüm personeli sahneye davet etti ve teşekkürlerini sundu. Onay, her birine hediyeler vererek teşekkür ederken, sponsorların festivale katkılarını da vurguladı. Festival yönetimi ise Gülsin Onay ve Erkin Onay’a çiçek takdim ederek, gösterdikleri üstün performans için teşekkür etti.

Festivalin ruhunu bestelerine taşıdı

21. Gümüşlük Müzik Festivali’nin dikkat çeken etkinliklerinden biri de Suda Konserleri kapsamında sahne alan İtalyan piyanist Stefano Battaglia ve Türk saksafon sanatçısı Tamer Temel’in performansı oldu. İkilinin, festival sürecinde aldıkları ilhamla besteledikleri eserler izleyicilere sunuldu. Battaglia ve Temel, festival boyunca katıldıkları sanatçı rezidansı programı kapsamında oluşturdukları yeni eserleri ilk kez Gümüşlük’te sahneledi. Bu özel performans, ilerleyen günlerde İstanbul’da Pür Records Stüdyoları’nda yapılacak albüm kaydıyla ölümsüzleştirilecek ve dijital platformlarda yayınlanacak.

21. Gümüşlük Müzik Festivali

Bu yıl 10 Temmuz - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 21. Gümüşlük Müzik Festivali, “Taşta”, “Kumda” ve “Suda” temalarıyla 8 hafta boyunca sanatseverleri Bodrum’un büyüleyici atmosferinde ağırladı. Festivale Macaristan, Fransa, Portekiz, ABD, İtalya, Rusya ve daha birçok ülkeden ünlü sanatçılar katıldı. Festival boyunca 3’ü masterclass konseri olmak üzere toplam 20 konser düzenlendi. Piyanist Eren Levendoğlu’nun sanat yönetmenliğinde ve Gülsin Onay’ın sanat danışmanlığında gerçekleştirilen festival, Bodrumlu klasik müzik tutkunlarının yanı sıra, yerli ve yabancı birçok turistin de ilgi odağı oldu.

Taş Ocağı’nda büyüleyici performanslar

"Taşta" temasıyla Antik Taş Ocağı’nda düzenlenen klasik müzik konserleri, festivalin en çok dikkat çeken etkinlikleri arasında yer aldı. Macar kemancı Kristóf Baráti ve genç Türk piyanist Tuna Bilgin ile açılışı yapılan Taş Ocağı konserlerinde, Fransız piyanist Caroline Sageman, viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil, piyanist Cem Esen, Rus piyano virtüözü Ilya Itin ve İtalyan piyanist Lorenzo Di Bella gibi dünyaca ünlü sanatçılar sahne aldı. Gecelerin finali ise Gülsin Onay ve Erkin Onay’ın unutulmaz performansıyla yapıldı.

Caz Rüzgarı: Suda konserleri

Deniz kenarında, yıldızların altında düzenlenen Suda Konserleri, bu yıl caz müziğin büyüleyici tonlarına ev sahipliği yaptı. Norveçli Mats Eilertsen Trio ile açılış yapılan konser serisi, Çağıl Kaya Sextet, Miron Rafajlovic, Tineke Postma Aria Group ve Erkan Oğur & Deniz Güngör gibi isimlerle devam etti. Stefano Battaglia ve Tamer Temel ikilisi ise serinin son konserini gerçekleştirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Genç müzisyenler için “Kumda” ustalık sınıfları

Festival kapsamında Gümüşlük Festival Akademisi (GFA) çerçevesinde bu yıl da genç müzisyenlere yönelik ustalık sınıfları düzenlendi. Piyano ve keman dallarında gerçekleştirilen 10’ar günlük eğitimler sonucunda öğrencilere sertifikaları dağıtıldı. Ayrıca, öğrenci konserlerinden elde edilen gelir, bir sonraki yılın burs fonuna aktarılarak genç yeteneklerin desteklenmesine katkıda bulunuldu.

Unutulmaz performanslar

Bu yıl Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen iki özel konser de sanatseverlerin beğenisini kazandı. Portekizli piyanistler António Silva & Tiago Nunes’in dört el piyano performansı ve ABD’li piyanist Michael Okser Bulychev, İngiliz kemancı Miriam Davis ve Gülsin Onay’ın birlikte sahne aldıkları konser, festivalin unutulmaz anları arasına girdi.

Festivalde çocuklar ve sanat unutulmadı

Festival boyunca düzenlenen çocuk atölyeleri, minik sanatseverlere müziği tanıma fırsatı sundu. Cem Esen, Poyraz Baltacıgil, İlyun Bürkev, Elvin Hoxha ve Miron Rafajlovic gibi sanatçılar, çocuklarla bir araya gelerek müziği eğlenceli bir şekilde öğrettiler. Çömlekçi ve Peksimet köylerinden gelen çocuklar, sanatçılarla keyifli vakit geçirirken, müziğe olan ilgilerini geliştirme fırsatı buldu.

Festivalden ilham alan belgesel ve resim sergisi

Festival kapsamında, Ethem Özgüven’in yönettiği “Karanlık Zamanlarda Şarkı Söylemek” adlı belgesel ücretsiz olarak izleyicilerle buluştu. Ayrıca ressam Elvan Erdin’in “Yetecek Kadar” başlıklı sergisi de Kadıkalesi Armonia Bodrum Evleri Şapeli’nde sanatseverlerle buluştu.

21. Gümüşlük Müzik Festivali, bu yıl da “Remarkable Arts Festival” etiketiyle Avrupa’nın en prestijli festivalleri arasında yer aldı. Sanat ve müziğin kalbinin attığı bu büyüleyici etkinlik, gelecek yıl daha fazla sanatseveri ağırlamak için kapılarını yeniden açmayı bekliyor.