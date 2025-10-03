AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmamasına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur" ifadelerini kullandı.

Çelik, CHP'nin protestosunu eleştirdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Meclis'in açılışına katılmamasına ilişkin olarak, "Yüce Meclis'i protesto eden her odak, kendi siyasi varlığını inkar etmiş olur" dedi. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis’in açılış gününde siyasi parti liderleriyle bir araya gelmesini, siyaset ve devlet hayatı için önemli bir birliktelik olarak değerlendirdi.

Çelik, yaptığı açıklamada, "Milletimizin doğrudan oylarıyla seçilmiş ve dünya siyasi tarihindeki en yüksek meşruiyet oranlarından biriyle görev yapan Cumhurbaşkanımızın, yüce Meclis'teki birlikteliğe liderlik etmesi, demokratik bir bilincin göstergesidir" ifadelerini kullandı. Meclis’in, milletin iradesini temsil ettiğini vurgulayan Çelik, bu tür birlikteliklerin ülkenin dışındaki kaoslara karşı milli bir duruş sergilenmesini sağladığını belirtti.

Protestoyu "tarihi bir yanlış" olarak tanımladı

Çelik, CHP’nin ve sivil siyaseti zayıflatmak isteyen bazı çevrelerin, Meclis’in açılışını protesto etme yoluna gitmesini "tarihi bir yanlış" olarak tanımladı. Bu tür davranışların "demokrasinin varlığına" ve "siyasetin mantığına" aykırı olduğunu söyleyen Çelik, "Meclis'i işlevsiz kılmaya çalışanlar her zaman vesayet odakları olmuştur" dedi.

"Siyasetin "Evi" Meclis’tir"

Çelik, siyaset yapma iddiasındaki her partinin "evi"nin Meclis olduğunu belirterek, Meclis’i protesto etmenin siyasi varlıkla bağdaşmadığını dile getirdi. Protestoya yönelik olumsuz yaklaşımların, Meclis’in işlevselliğini bozmaya çalışan vesayetçi zihniyetin bir yansıması olduğunu ifade etti.

Meclis’in Demokratik Siyasi Gücü

AK Parti Sözcüsü, Meclis’in milletin mekanı ve demokratik siyasetin emanet edildiği yer olduğunu söyledi. Bu değerlere saygı duyan herkesin yaklaşımının saygıdeğer olduğunu belirten Çelik, aksi davranışların milletin emanetine zarar verdiğini vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti: