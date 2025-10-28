Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, depremin ardından yapılan çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

Can kaybı yaşanmadı, 26 kişi hafif yaralandı.

İlçede dört ve üzeri büyüklükte 12 artçı sarsıntı meydana geldi.

AFAD’a 507 çağrı geldi, bunlardan 30’u hasar ihbarı içeriyor.

Yerlikaya, Sındırgı’da yıkılan 4 binadan 3’ünde kimsenin yaşamadığını belirterek, 100 yaşam konteyneri ve 2 bin battaniyenin vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi. Ayrıca bölgede gerekli durumda kullanılmak üzere 18 bin battaniye stoğu hazır tutuluyor.

Enerji ve altyapı ile ilgili bilgiler veren Bakan, depremin ardından kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığını ve şu an enerji, ulaşım ve altyapı sorunlarının bulunmadığını vurguladı. Haberleşmede de aksama yaşanmadığını belirten Yerlikaya, AFAD’ın bölgeye 9 geçici baz istasyonu kurduğunu açıkladı.

Bakan, yağış ve meteorolojik duruma ilişkin olarak ise metrekareye 68 kilogram yağmur düştüğünü belirtti. Deprem anında korku ve endişe nedeniyle evlerine girmek istemeyen 82 vatandaşın cami, okul ve konferans salonlarında misafir edildiğini aktardı.

Sındırgı’daki yangın vakasının da itfaiye ekiplerince hızla söndürüldüğünü ifade eden Bakan, bölgede güvenlik ve koordinasyonun sağlandığını söyledi.