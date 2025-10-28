İzmir Valisi Süleyman Elban, tüm İzmirlileri ellerinde Türk bayraklarıyla kutlamalara katılmaya davet ederek, “Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte; milletimizin büyüklüğüne yakışır şekilde, onurla, sevinçle ve büyük bir coşkuyla kutlayalım” ifadelerini kullandı.

Valilik tarafından hazırlanan program, 17 Ekim’de başladı. Cumhuriyet’in 102. yılına özel hazırlanan etkinlikler kapsamında Konak Atatürk Meydanı, konserler, sergiler, halk oyunları ve çeşitli gösterilerle kutlamaların merkezi olacak.

28 Ekim Salı günü saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak. Ardından Hükümet Konağı önünde halk oyunları gösterileri yapılacak. Gün boyu devam edecek etkinliklerde, vatandaşların el emeğiyle dokuyacağı Türk Bayrağı’nın ilk ilmeğini Vali Süleyman Elban atacak. Hafta boyunca Konak Atatürk Meydanı’nda sergiler, konserler, spor etkinlikleri ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Bayramı’nın resmi kutlamaları 29 Ekim Çarşamba sabahı Valilik makamında Vali Elban’ın ev sahipliğinde yapılacak tebrikat töreniyle başlayacak. Saat 10.30’da ise Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama programı ve geçit töreni düzenlenecek.

Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, törene katılanların ve halkın bayramını kutlayacak. Törende protokol konuşmaları, halk oyunları gösterileri ve geçit töreni yer alacak.

Günün ilerleyen saatlerinde, saat 17.00’de Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu “102. Yıl Cumhuriyet Konseri” ile İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Saat 20.00’de ise Hükümet Konağı önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı’ndan geçip Gündoğdu Meydanı’nda sona erecek görkemli bir fener alayı yürüyüşü düzenlenecek. Saat 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda havai fişek gösterisi, ardından da saat 21.30’da Haluk Levent konseri İzmirlilere Cumhuriyet coşkusunu doruklarda yaşatacak.

Cumhuriyet’in 102. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir’in her milli bayramda olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla ayağa kalkacağını vurguladı:

“Cumhuriyet, bizlere bırakılmış en kıymetli miras; bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün ve ortak geleceğimizin adıdır. Bu aziz mirasa sahip çıkmak, onu gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin boynunun borcudur. Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte; milletimizin büyüklüğüne yakışır şekilde, onurla, sevinçle ve büyük bir coşkuyla kutlayalım.”

Vali Elban, tüm İzmirlileri evlerini, iş yerlerini ve sokaklarını Türk bayraklarıyla süslemeye çağırarak şu ifadeleri kullandı:

“İzmir olarak Silahlı Kuvvetlerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, yaşlılarımız, gençlerimiz, çocuklarımız ve sporcularımızla el ele vererek, Cumhuriyet’imizin 102. yılını büyük bir birlik ve dayanışma ruhuyla kutlayacağız. 29 Ekim’de İzmir yine tarih yazacak; meydanlarımız bayraklarla, gönüllerimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde Cumhuriyet aşkıyla dolup taşacak.”

Hafta boyunca sürecek etkinliklerde; Atatürk fotoğraflarından oluşan sanat sergisi, halk oyunları gösterileri, Cumhuriyet konseri, klasik müzik dinletileri, resim ve plastik sanatlar sergileri, akıl ve zeka oyunları turnuvası, bando konserleri, gençlik korosu ve Türk müziği dinletileri yer alacak.

Ayrıca, Deneyap atölyelerinde üretilen ürünlerin sergileneceği teknoloji köşesinde Robokod sergi ve gösterileri yapılacak. Spor istasyonlarında masa tenisi, mini golf, voleybol, futbol, basketbol, bilek güreşi ve langırt etkinlikleri de düzenlenecek.

İzmir’deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin tüm detaylar, İzmir Valiliği’nin internet sitesinin duyurular bölümünde ve Valiliğin sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacak.

İzmir, Cumhuriyet’in 102. yılında bir kez daha Atatürk’ün izinde, Cumhuriyet sevdasıyla tek yürek olacak.