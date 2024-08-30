İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajında, milletin hür ve bağımsız yaşama kararlılığının bu büyük zaferle perçinlendiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu mesajı verdi:

‘’Türk Milleti, yüzyıllardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklâli, yaşamanın gereği saymış bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet, istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır!’’

30 Ağustos Zaferi’miz Aziz Milletimizin ilelebet hür ve bağımsız yaşayacağının çelikleşmiş bir ifadesidir.

Bu zafer ülkemizin temel harcıdır. Eldeki bayrak, dildeki vatandır.

İstiklâl Destanımızın büyük bir zaferle taçlandığı 30 Ağustos’u 102 yıldır aynı inançla, aynı coşkuyla kutluyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna fedayı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 102. yılı kutlu olsun."

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi:



‘’Türk Milleti, yüzyıllardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklâli, yaşamanın gereği saymış bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet, istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır!’’… pic.twitter.com/6aWpB5BpFV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 30, 2024