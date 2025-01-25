Konya'nın Ilgın ilçesinde dün gerçekleşen trafik kazasında yaralanan polis memuru Adem Buğra Karakuş'un sağlık durumu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Yerlikaya, Karakuş'un ailesini, tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ziyaret etti.

"Kahraman polisimizin sağlık durumu iyi"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün Konya'nın Ilgın ilçesinde yolcu otobüsünün bir kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Adem Buğra Karakuş'un ailesini ziyaret ettik. Şükürler olsun, kahraman polisimizin sağlık durumu iyi. Rabb'imden acil şifalar diliyorum" dedi.

Başsağlığı ve teşekkür mesajı

Bakan Yerlikaya, kazada hayatını kaybedenler için rahmet dilerken, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde de bulundu. "Kazada hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başhekimimize, doktorlarımıza ve hemşirelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından, hastanede çekilen fotoğraflar da paylaşıldı.