Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, İzmir ekibi Göztepe’yi Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda konuk ediyor. 26 Ocak Pazar günü saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, kritik mücadelede mutlak galibiyet hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, son 3 maçını kazanarak çıkış yakaladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde Lyon karşısında golsüz berabere kalsa da lige odaklanarak Galatasaray ile arasındaki puan farkını eritmek istiyor.

Göztepe sezonun flaş takımı

Stanimir Stoilov’un teknik direktörlüğünü yaptığı Göztepe, 34 puanla 4. sırada yer alıyor ve ligin en formda takımları arasında bulunuyor. İzmir ekibinin en önemli silahı, bu sezon adından sıkça söz ettiren golcü oyuncu Romulo olacak.

Fenerbahçe’de eksikler dikkat çekiyor

Fenerbahçe, Göztepe karşısında dört önemli oyuncusundan yoksun olacak. Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almayacak.

Yeni transfer Diego Carlos forma bekliyor

Sarı-lacivertlilerin İngiltere’nin Aston Villa takımından transfer ettiği Brezilyalı stoper Diego Carlos, Kadıköy’de ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Mourinho’nun görev vermesi durumunda, deneyimli savunmacı Göztepe karşısında sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, ev sahibi avantajını kullanarak üç puanı hanesine yazdırmayı hedeflerken, Göztepe ise Kadıköy’den puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.

Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Maç Tarihi: 26 Ocak Pazar

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1