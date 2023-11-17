Tahmini Okuma Süresi: dakika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de "Türkiye'nin Huzuru" toplantısına katıldı. Kaya Termal Otel'de düzenlenen toplantıya Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra; İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile kentteki güvenlik bürokrasisi katıldı.



Toplatının ardından basın açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Huzur ve güvenlik Toplantılarımızı şehir şehir gezerek yapıyoruz. Bu toplantılarımızın taşıdığı en büyük anlam; vermek istediğimiz mesaj şudur: Türkiye Yüzyılında Teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine, organize suç örgütlerine yer yoktur. Bu yapıların hiçbiri devletimizden ve aziz milletimizden güçlü değildir. Huzur ve güveni tesis etmek binlerce yıllık devlet geleneğimizin en temle vasfıdır. 600 bin personeliyle İçişleri Bakanlığı ailesi Türkiye huzurunun teminatıdır. 4 Haziran 1 Kasım tarihleri aracında İzmir’in daha uzunlu ve daha güvenli olması için yapılan çalışmalarımız… Çarşımızda, sokaklarımızda, evine helal lokma götürmek için çalışan esnafımıza musallat olan organize suç örgütleri huzur ve güvenliğimize zarar veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımın ifadeleriyle bu şehir eşkıyalarının işlediği suçlar yanlarına kalmayacaktır. Hepsini adalete teslim etmekte kararlıyız. Son 150 günde İzmir’imizde organize suç çetelerine yönelik düzenlenen 41 operasyonda 181 şüpheli gözaltına alındı. 66 şahıs tutuklandı. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Bunların tamamını İzmir’imizde ve diğer şehirlerimizde adalete teslim edeceğiz" dedi.



UYUŞTURUYLA MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

İzmir’de zehir tacirlerine yönelik 10 bin 84 operasyon gerçekleştirdiliğini dile getiren bakan Yerlikaya, "12 bin 581 şüpheli gözaltına alındı. Bin 18 şahıs tutuklandı. Geleceğimiz, göz aydınlığı çocuklarımız zehirlemeye çalışanlara hayatı zehretmeye kararlıyız. Bir evladımızı dahi bu uyuşturucu belasından kaybetmeye tahammülümüz yok. Düzensiz göçle ve düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlüğüyle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Ne sınırlarımızdan bir göçmenin geçmesine ne de sınırlarımızdan başka bir ülkeye göçmen geçişine asla izin vermeyeceğiz bu kapsamda düzensiz göçle mücadelemizde mobil göç noktası adını verdiğimiz araçlarımızı devreye soktuk. Bunlar, süreçleri hızlandırmaya yönelik bir çalışmadır. Pilot il olarak 19 Temmuz 2023 tarihinde bu uygulama İstanbul’da başlamıştı. Bugün itibariyle İzmir’de 8 mobil göç uygulaması aracımız hizmet veriyor. Umuma açık yerlerde güvenlik güçlerimiz; pasaportunu otelde unutmuş, ikametini evde unutmuş bir göçmeni bu göç merkezine götürecek. Orada hem tercümanımız hem de göç uzmanımız var. Oradaki arkadaşlarımız çok kısa süre içerisinde oraya davet edilen yabancının düzenli mi düzensiz göçmen mi olduğunu tespit ediyor. Eğer düzensiz göçmense kendisini geri gönderme merkezine götürüyor, sınır dışı işlemlerini başlatıyoruz. Bizim hedefimiz, düzensiz göçmenle mücadele, düzensiz göçmen organizatörleriyle de amansız mücadele" diye konuştu.



150 GÜNDE 322 OPERASYON



Bakan Yerlikaya sözlerinin devamında ise "İzmir, düzensiz göçmen kaçakçılığı organizatörlüğüyle mücadelede sahil şeridi olduğu için çok stratejik bir şehrimiz. Bugüne kadar yani 150 günde İzmir’de göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 322 operasyon düzenledik. 455 şahıs gözaltına alındı ve 240 organizatör tutuklandı. Tutuklananların dışında adli kontrol ve serbest kalanlar da temenni ederiz ki bu suçu işlemesinler. Ama niyetleri aynen devam ediyorsa bilsinler ki gözlerimiz onların üzerinde. Biz, hukuk kuralları içerisinde onları takip etmeye devam edeceğiz. Eğer yaparlarsa bilsinler ki daha önce tutuklanan arkadaşlarının yanlarına göndermeye kararlıyız. 15 bin 217 düzensiz göçmen yakalanmış. Bunların 9 bin 512’si sınır dışı edilmiş. Diğerlerinin sınır dışı işlemleri devam ediyor. 2 hafta önce Basmane’de düzenlediğimiz Kalkan Operasyonu kapsamında 309 düzensiz göçmen yakaladık. Basmane gibi nerede düzensiz göçmenle ilgili bir tespit varsa bilin ki biz oradayız" şeklinde konuştu.

İKİ AY SONRA YİNE GELECEK

Kentteki asayiş suçlarıyla ilgili de konuşan Bakan Yerlikaya, "Kişilere ve mallara karşı başta olmak üzere emniyetimiz, jandarmamız gayet iyi yoldalar. Daha da iyi olacağız. Biz İçişleri olarak suç işlenmesini önlemek için hep sahada olacağız. Daha fazla görünür olacağız. Teknolojik sistemlerle birlikte daha fazla göreceğiz Olay sayılarını düşürmek… 2023 yılının ilk 10 ayı 2021 ile karşılaştırıldığında daha iyi yoldayız. Ama biz iyi yoldayız diye rehavete kapılmıyoruz. İkinci iş… Bir suç işlenmişse bunu aydınlatmak zorundayız. Bunu yaptıktan sonra adalete teslim ediyoruz. İzmir’de asayiş suçlarında her 10 suçun 9’un üzerindeki rakamı aydınlatmışız. Detaya girmiyoruz ama… Mala karşı işlenmiş suçlarda hepsini kalem kalem inceledik. Daha iyi noktaya gidiyoruz. 2 ay sonra yine İzmir’deyiz. Aldığımız sözler ve bizim de İzmir’e yapacağımız destekler var. 2024 yılının ilk aylarında şehrimizin huzur ve güven hizmetinde ne noktaya geldiğimizi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN MÜJDE

"Elimiz boş gelmedik" diyerek konuşmasına devam eden Bakan Yerlikaya, "Yaklaşık 700 emniyet aracımız. 10 yılın zerinde bu araçlar. Bunların tamamını yenileyeceğiz. Ayrıca yunus ekiplerinde ve trafik memurlarımızın sayılarını görünürlüğümüzüm net ve birebir artırıyoruz. Bunları yapabilmek için de biz karargaha gittiğimizde emniyet genel müdürümüz çalışacak ve bize arz edecek. Büyümenin gerektirdiği polis sayısını gözden geçirip o sayıda polisimizi İzmir'in istifadesine sunacağız" dedi.

İZMİRLİLERE ÇAĞRI

Son olarak izmirlilere de seslenen Bakan Yerlikaya, "İzmirli hemşehrilerimden bir ricam var. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın arasında büyük bir dayanışma ve işbirliği var. Bundan çok memnuniyet duyuyorum. Hemşerilerimizden bulundukları yerde uyuşturucu başta olmak zere, organize suç örgütleri, göçmen organizatörleri… Sizin huzursuz olduğunuz ve ‘İzmir’imizde görmek istemiyoruz’ diyeceğiniz büyük küçük, önemli, önemsiz şeyleri bize 112'den haber verin. Sabırla bekleyin ve görün ki onların hakkından nasıl geleceğiz. Ben bugün 4 saat İzmir’in huzurlu ve güvenliği için yaptığımız toplantıyı çok önemli görüyorum. Göreve geldiğimden beri Türkiye’nin huzuru diyoruz. Her şeyin huzuru diyoruz. Türkiye yüzyılında huzurun yüzyılı sözünün icrası ve gereği için gece gündüz demeden çalışan İçişleri ailemizin bir bakanı olarak İzmirli hemşerilerime selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.