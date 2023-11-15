Tahmini Okuma Süresi: dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi kasım ayı olağan toplantısı ikinci birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Kültürpark'taki belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Oturumda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yıkılan Buca Cezaevi alanı ile ilgili rezerv alan ilan kararı ve imar plan yetkisinin mahkeme kararıyla iptal edilmesi sonrasında İZBB yeni bir plan önerisini gündeme getirdi. Bakanlığın söz konusu alana ilişkin daha önce yaptığı plana yeşil alanın yetersiz olduğu ve yapılaşmanın fazla olduğu gerekçesiyle itiraz eden İZBB, o süreçte de Buca Cezaevi ile ilgili imar plan önerisini kamuoyuna sunmuştu. Hukuki gelişmelerin ardından İZBB söz konusu alanla ilgili yeni imar planı önerisini meclis gündemine taşıdı. İZBB’nin yeni planda da alanın tamamının yeşil alan olarak ayrıldığı, ön tarafının ise otopark ve metro durağı olarak belirlendiği görüldü. Komisyonlardan oy çokluğu ile meclis gündemine gelen Buca Cezaevi alanı imar planı önerisi tartışmalara neden oldu.

AK PARTİLİ HIZAL'DAN "SAMİMİYETSİZLİK" ÇIKIŞI

AK Parti Grubu İZBB'nin Buca Cezaevi alanına yönelik meclis gündemine getirdiği yeni plan önerisine yönelik eleştirilerde bulundu. Söz konusu gündem maddesine ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "Buca Cezaevi problemi vardı. Biz bu problemi tartıştık konuştuk ve o alan kaldırıldı. Bir irade konuldu ve İzmir için önemli bir adım atıldı. O çalışmalar yapılırken yeşil hassasiyetinden bahseden bahseden Tunç Soyer ‘Piyasada yoktu’ derler ya ortalıkta yoktu. İZBB meclis üyeleri ve Tunç Soyer bugün yeşil ve yeşil hassasiyetinden bahsediyor. Hepimiz yeşili seviyoruz ama ben samimiyetsizliklerini ve yaptıkları popülizmi eleştireceğim. Bu şehirde fiilen park olan alan satıldı. Üzerinde ağaçlar, çocuk oyun alanları olan park satıldı. Sizin döneminizde, Tunç Soyer döneminde satıldı. İmar durumunun ne olduğunun önemi yok. Bornova’da 30, 40 yıllık ağaçlar kesildi. Bu alan İZBETON’a satıldı, konut yapılıyor. İşte, ağaç ve yeşil hassasiyetiniz. Planı değiştirebilir, yeşil alanı çoğaltabilirsiniz ama samimi olacaksınız samimi. O alanın ortasına bir tane ağaç dikmekle olmuyor. 30 yıllık 40 yıllık ağaçları kestirdiniz, biriniz de itiraz etmediniz" dedi.

"YEŞİL HASSASİYETİNİZ POPÜLİZMİN DİK ALASI"

Hızal sözlerinin devamında ise "Demek ki yeşil meselesindeki hassasiyetiniz samimi değil, popülizmin dik alasını yapıyorsunuz. Bunu da yapan Tunç Soyer. ‘Yalancı’ demek istemiyorum ama yalandan bir yeşil sevdası ile hareket ediyorlar. Buca Cezaevi’ne 800 metre mesafede olan Şirinyer Parkı var. Bir gidin Şirinyer Parkı’nın halini görün. İZBB bu alanın içindeki yapıların yıkımına ilişkin ne yapmış? Hiçbir şey. Tam dört yıldır bütün faaliyet raporlarına bakıyorum projesi hazırlanıyor, planları yapılıyor. Yapın oraya park, yok. Amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olunca böyle oluyor. O planlama yapılırken bir yol ve pazaryeri belirlendi. Bu, Buca Belediyesi’nin talebi ile oldu. Büyükşehir asli görevlerini yapmıyor, nasıl bir işe köstek olacağının hesabını yapıyor. Hizmet binamız yıkıldı, ne olacak orası? Yıllarca şantiye alanı olarak mı kalacak? Siz asli görevlerinizi yapın. Balçova Arsa Mağdurları ile ilgili hangi adım atıldı, hangi çözüm üretildi? Elbette ki bakanlığın, İller Bankası’nın yaptığı plan eleştirilir ama bu eleştiriyi yaparken de ‘Oraya ağaç dikeceğiz’ diye bu iş olmaz. Oraya bir metro durağı yapıldı, Buca Belediye Başkanı’nın o durağın buraya alındığıyla ilgili bilgisi var mı? Varsa da itirazı var mı? Hala 50 bin zeytin ağacı nerede bilginiz yok. ‘Mezarlıklarda’ dediniz. Ölülerin zeytin ağacına ihtiyacı yok, dirilerin zeytin ağacına ihtiyacı var. Bu zeytin ağaçlarını topladık, zeytinyağı yaptık diyemiyorsunuz. Çünkü o zeytin ağaçlarını da birilerine peşkeş çekiyorsunuz" diye konuştu.

"BABANIZIN MALINI MI SATIYORSUNUZ"

AK Parti Grubu'nun eleştirilerine yanıt veren CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın da "İZBB bu yerle ilgili plan hazırlığına girdiği zaman bir anda önümüze 2 yıl önce verilmiş rezerv alan kararı çıkarıldı. Bu rezerv alan kararının ilgili yönetmeliğine aykırı olduğunu, plan yetkisini almak için kanuna karşı hile yoluyla oluşturulmuş bir işlem olduğunu daha önce söylemiştim” diyerek Bakanlığın rezerv alan ilanı kararının iptalini içeren mahkeme kararını okudu. CHP’li Aydın, “Mahkeme bu işlemin 6306 sayılı kanunun ilgili hükmüne aykırı olduğunu söylüyor. Arkadaşlar ise, ‘Burası başkasının mülkü’ diyor, burası bu halkın mülkü! Babanızın malını mı satıyorsunuz, İller Bankası’na 2022’de babanızın malını mı sattınız! Burası İzmir’in mülkü, hepimizin mülkü. ‘Size para veren kurum’ ne demek! İller Bankası bize para veriyormuş. Lütfediyorlarmış, bizim vergimizi veriyor, biz en yüksek vergiyi veren şehirlerden biriyiz" dedi.

"HALKIN SESİNE KULAK VERİYORUZ"

AK Partili meclis üyelerinin açıklamalarını ‘yalan’ olarak nitelendiren CHP’li Aydın, “Yalancı demeyeyim ama yalan söylüyorlar, ‘Bakanlık buradaki inşaat alanını azalttı’ diyorlar, Bakanlık planı ortada… İnşaat alanı 38 bin metrekare iken 69 bin metrekareye çıkarmış, ‘yeşili artırdı’ dediler, o da doğru değil. 20 bin 417 metrekare olan yeşil alan 11 bin 880 metrekareye düşürülmüş. Belediyelerin asli görevi yeşil alanları, kamusal alanları belirlemek değil mi? Biz de bunu yapıyoruz. Siz ancak laf atarsınız. ‘Kent halkına sorun’ diyorlar, kulaklarınız sağır mı? Üç yıldır insanlar ‘yeşil alan’ diye haykırıyor. Biz zaten halkın sesine kulak veriyoruz. Bizim derdimiz İzmir halkının malı olan bir yerin İzmir halkının kullanımına açılmasıdır” diye konuştu.



